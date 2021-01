‘Wonder Woman 1984’: Gal Gadot dit qu’il y a une raison pour laquelle elle ne porte pas beaucoup de vêtements sur le thème des années 80 dans le film

Même si Wonder Woman 1984 se déroule dans les années 1980, les tenues de Wonder Woman ne sont pas trop centrées sur les années 80 dans le film. Gal Gadot a un certain nombre de scènes dans lesquelles elle porte des costumes et des chaussures sur le thème des années 80, mais pour la plupart, sa garde-robe est sobre.

Bien que cela puisse être un peu déroutant pour certains téléspectateurs, cela a été fait pour une raison. Gadot a expliqué le processus de réflexion derrière la garde-robe de Wonder Woman lors d’une récente interview.

Wonder Woman ne porte pas beaucoup de vêtements inspirés des années 80 pour une raison

Interrogée sur sa garde-robe dans le film, Gadot a expliqué que seuls des articles spécifiques de l’époque avaient été sélectionnés pour son personnage.

« Pantalons hauts et épaulettes, ouais », a déclaré Gadot à Variety. «Et de grands cheveux. Et un crayon à lèvres. Nous avons pris les bonnes choses des années 80. »

Il peut sembler étrange que le personnage central d’un film se déroulant dans les années 1980 ne porte pas un tas de vêtements sur le thème des années 80, mais Gadot a confirmé que la décision avait été prise exprès.

« Nous avons estimé que Diana devrait être – elle devrait toujours avoir l’air intemporelle », a déclaré Gadot. «Nous voulions donc qu’elle ait l’air intemporelle et élégante, mais qu’elle ait l’air d’être dans les années 80. Nous avons donc été très précis sur son apparence.

Chris Pine adorait porter des pantalons de parachute

La co-star Chris Pine est vêtue d’une tonne de vêtements inspirés des années 80 du début à la fin, que Gadot pense avoir portés sans effort.

«J’y suis habitué, il a adoré», a déclaré Gadot. « Il est le seul à pouvoir réussir ce look, honnêtement. »

Il a fait le tour du plateau de tournage avec un sac banane

Cependant, Pine a poussé les choses plus loin que de simplement porter les tenues à l’écran. En fait, il portait des vêtements des années 80 tout autour du plateau, même lorsqu’il ne tournait pas de scènes.

«Mais dans la vraie vie, il s’est procuré son propre sac banane et il roulait [a] faire du vélo autour des décors ou des lieux où que nous soyons », a déclaré Gadot. « Et [he’d] venez nous rendre visite et il ressemblait complètement à quelqu’un des années 80. Il adorait toute la mode et le style, mais il – à l’époque il l’utilisait pour sa vie personnelle – et cela lui allait bien.

La costumière Linda Hemming a porté une attention particulière aux détails pour « Wonder Woman 1984 »

La co-star Kristen Wiig’s porte également une gamme d’ensembles élégants et élégants des années 80 tout au long du film. Selon la créatrice de costumes Linda Hemming, il y a une raison pour laquelle elle passe par une transformation de garde-robe aussi radicale au fur et à mesure que l’histoire avance.

« Lorsque vous habillez l’une de ces histoires, votre travail consiste à développer chaque personnage en costume », a déclaré Hemming à la Hollywood Foreign Press Association. «Vous essayez de donner de petites indications sur la façon dont ils changent quand vous regardez tous ses vêtements, elle passe d’une femme légèrement démodée et intelligente à une femme plus forte, agressive et animale, aboutissant à ce qu’elle devient à la fin.

Le costume en or de Wonder Woman a demandé beaucoup d’efforts

Hemming a également consacré beaucoup de temps et d’énergie à la conception du costume doré de Wonder Woman, qui était un nouvel ajout au look emblématique du personnage.

« Le nouveau costume en or a pris des mois et des mois à fabriquer », a déclaré Hemming. «Il fait référence à l’histoire du passé de l’histoire de l’Amazonie. Il devait avoir l’air magique et brillant, avec une aura magique et lui conférer des propriétés protectrices supplémentaires. Cela ne pouvait pas ressembler à une armure ordinaire. Beaucoup de mes inspirations sont venues d’Alexander McQueen et de Thierry Mugler. Il fallait avoir cette profonde décadence dorée pour le matériau. Il est moulé ou imprimé d’un matériau uréthane. Nous avons dû le faire scintiller et briller et en faire plus une armure magique plutôt qu’une ancienne armure militaire.