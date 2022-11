Blue Lock : le créateur révèle qu’un de ses personnages est basé sur Ronaldinho

Les personnages de l’animeSerrure bleue »se caractérisent par une grande capacité à jouer au football, mais le créateur Muneyuki Kaneshiroa assuré que certains de ses personnages étaient influencés par de grandes figures sportives de la vie réelle.

Dans une interview, Kaneshiro a assuré que le légendaire joueur brésilien Ronaldinho servi d’inspiration pour créer Meguru Bachira. Comme révélé dans l’histoire, Bachira a l’incroyable capacité d’être doué pour le dribble, une technique pour laquelle Ronaldinho est également connu.

Le joueur légendaire est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps, non seulement pour ses talents de dribble inégalés, mais aussi pour sa capacité à marquer et à créer des buts grâce à l’utilisation de tours, de feintes et de tirs au-dessus de la tête. Pour tous les fans de »Blue Lock », il est facile de voir l’inspiration dans Bachira.

De même, Kaneshiro a révélé que le modèle et les compétences du protagoniste principal, Yoichi Isagi, viennent de l’attaquant italien. Philippe Inzaghi. Apparemment, le créateur a trouvé des inspirations dans plusieurs joueurs populaires, car il était également basé sur Mario Balotelli pour créer Shoei Baro, le footballeur étant critiqué pour sa mauvaise attitude, tandis que Hyoma Chigiri est basé sur ryô miyachi.

L’histoire de » Blue Lock » suit l’Union japonaise de football après s’être classée 16e à la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Afin de créer un attaquant qui les gagnera, ils engagent Ego Jinpachi. , créateur de » Blue Lock », ‘ un programme d’entraînement intensif dans lequel 300 attaquants du secondaire sont choisis pour avoir la chance de représenter le Japon.

L’anime est récemment devenu tendance après que l’équipe du Japon a battu l’Allemagne lors de la Coupe du monde de cette année. La victoire a été une surprise, car le Japon est classé 24e au monde tandis que l’Allemagne est classée 11e, mais les Japonais ont remporté la victoire. Peu de temps après la fin du match, l’artiste »Blue Lock », Nomura Yusukea célébré la victoire du Japon avec une nouvelle illustration d’Isagi.