Carrie Fisher a révélé hilarante qu’elle aurait préféré jouer à ce héros de «  Star Wars  » à la place

Demandez à tout Guerres des étoiles fan qui sont les meilleurs personnages de la saga, et il ne faudra pas longtemps à Leia Organa (Carrie Fisher) pour apparaître. L’enfant d’Anakin Skywalker (Hayden Christensen) et de Padmé Amidala (Natalie Portman), Leia était le seul personnage féminin majeur de la trilogie originale. Mais Fisher a admis une fois qu’elle voulait initialement jouer un autre Guerres des étoiles héros à la place.

Carrie Fisher a joué Leia Organa dans la saga Star Wars

L’original de George Lucas Guerres des étoiles n’était pas le premier film de Fisher. Ce serait les années 1975 Shampooing. Mais l’opéra spatial de 1977 lui a fourni un rôle révolutionnaire. Bien que Fisher soit l’enfant de l’icône hollywoodienne Debbie Reynolds, la «galaxie lointaine, très lointaine» a propulsé sa carrière au niveau supérieur. Et pendant 40 ans, elle a repris le rôle dans quatre autres films, dont celui de 2017 Le dernier Jedi.

Mais il y avait beaucoup plus à Fisher que de jouer à la princesse Leia. La star – décédée en 2016 – est apparue dans d’autres films, tels que Quand Harry rencontre Sally… et Les Blues Brothers. Et elle était une romancière, scénariste et humoriste extraordinaire. Pourtant, on se souviendra toujours de Fisher pour sa performance en tant que Leia dans le Guerres des étoiles saga. Mais quel personnage aurait-elle préféré jouer?

Mais l’acteur voulait jouer un autre héros quand elle a lu le scénario pour la première fois

Dans une interview de 2014 avec The Guardian, Fisher s’est retrouvée sur le point de revenir sous le nom de Leia après plus de 30 ans. Star Wars: Le réveil de la force sortirait l’année suivante. Mais avant sa sortie, Fisher a déjà révélé une énorme bombe sur sa première réaction au scénario du film original.

«J’aurais préféré jouer à Han Solo. Quand j’ai lu le script pour la première fois, j’ai pensé que c’était la partie à être, toujours ironique et sardonique. Il est toujours ça. J’ai souvent l’impression que Leia est inquiète ou énervée ou, grâce à Dieu, un peu sarcastique. Mais je suis beaucoup plus inquiet et énervé que Han Solo ne l’a jamais été, et ce ne sont pas des choses amusantes à jouer.

Comme d’habitude, l’instinct de Fisher était juste. Après tout, Han Solo de Harrison Ford est devenu un favori facile des fans. Et le personnage a même reçu son propre film dérivé en 2018, avec Alden Ehrenreich dans le rôle. Néanmoins, la performance féroce de Fisher en tant que Leia a inspiré des générations de fans.

Carrie Fisher s’est cependant rapprochée de sa co-vedette Harrison Ford

Fisher n’a peut-être jamais eu la chance de jouer à Han Solo. Mais elle s’est très proche de Ford sur le tournage du film original. En fait, dans son livre de 2016 La princesse Diarist, Fisher a révélé qu’elle et Ford avaient eu une liaison de plusieurs mois en faisant Guerres des étoiles.

La nouvelle a surpris les fans. Après tout, Fisher n’avait que 19 ans à l’époque, tandis que Ford était dans la trentaine et marié avec des enfants. La relation a pris fin peu de temps pendant le tournage de Guerres des étoiles. Et Fisher a en quelque sorte réussi à le garder secret jusqu’à des décennies plus tard.