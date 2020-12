La future belle-mère d’Elvis Presley a poursuivi le domaine Presley après sa mort pour s’assurer qu’ils payaient pour sa piscine arrière

Elvis Presley était fiancé à Ginger Alden avant sa mort, et l’histoire de leur romance est devenue assez controversée. Ginger a écrit sur sa vie avec le roi dans son autobiographie, Elvis et Gingembre. Et elle a également beaucoup parlé de ce qu’elle et sa famille ressentaient vraiment à propos de sa romance avec Presley.

Dans une ancienne interview, Ginger a été interrogée sur sa mère qui poursuivait le domaine Presley pour ses frais de logement et une piscine dans la cour. Voici ce qui s’est vraiment passé.

Elvis Presley a promis de rembourser la maison de la mère de Ginger Alden avant sa mort

Elvis Presley avec sa petite amie, Ginger Alden, en mars 1977 | Archives Michael Ochs / Getty Images

Toute la famille de Ginger semble avoir de bons souvenirs de Presley. Et il semble que Presley aimait leur offrir de l’argent et des cadeaux quand il le pouvait. Jo Laverne Alden, la mère de Ginger, semblait avoir une relation particulièrement étroite avec le musicien – et, selon CaseBriefs, Presley a promis de payer le divorce de Jo et la dette qui était toujours chez elle avant sa mort.

Malheureusement, Presley est décédé avant que toutes les dettes de Jo puissent être payées. Mais Jo a insisté sur le fait qu’elle ne devrait pas avoir à payer les dettes, car elles étaient censées être payées par le musicien. Finalement, Jo a intenté une action pour faire payer la succession de Presley, mais les tribunaux ne se sont pas prononcés en sa faveur. Le tribunal de première instance a décidé que Presley promettait de payer les dettes de Jo était un cadeau, donc la succession n’était pas responsable.

Jo a fait appel de la décision, et la décision du tribunal de première instance a ensuite été annulée, les tribunaux ayant décidé que la promesse que Presley avait faite était effectivement exécutoire par la loi. Le domaine de Presley n’était pas satisfait de cela, cependant, et ils ont ensuite fait appel à la Cour suprême du Tennessee. Finalement, les Aldens ont perdu.

Ginger a parlé de sa mère poursuivant le domaine Presley pour de l’argent

Ginger Alden (à gauche), l’ancienne petite amie d’Elvis Presley, est présentée avec sa mère, Jo Alden, à l’extérieur de la salle d’audience | Bettmann / Getty Images

Jo poursuivant le domaine de Presley après la mort de Presley a semblé causer une mauvaise presse à la famille Alden. Et Ginger en a parlé dans une interview. Elvis Australia a noté que Ginger avait été interrogé sur la situation lors d’une interview approfondie après la mort de Presley.

«Quand Elvis a très généreusement proposé d’acheter une nouvelle maison pour ma mère, il a agi comme si ce n’était rien d’extraordinaire pour lui de faire cela», a expliqué Ginger. Ginger a ensuite expliqué que sa mère aimait sa maison, alors Presley a proposé de payer la maison que Jo avait déjà à la place. «À ce moment-là, Elvis est même allé un peu plus loin et a informé ma mère qu’il aimerait non seulement payer pour sa maison, mais qu’il aimerait aussi avoir des aménagements paysagers et une piscine installée», a poursuivi Ginger.

«Elvis a poursuivi ses plans», a ajouté Ginger. «Deux grands arbres ont été placés dans notre cour avant et un contrat a été rédigé pour l’installation d’une piscine.» Ginger a noté que la piscine avait été installée peu de temps après la mort inattendue de Presley. «Choquée et se rendant compte qu’elle avait quitté son emploi, ma mère a estimé qu’elle n’avait pas d’autre choix que de déposer une plainte contre la succession pour s’assurer que les promesses et les intentions connues d’Elvis étaient tenues.

Ginger a conclu l’histoire en déclarant que sa famille avait finalement perdu la bataille lorsqu’elle a été portée devant la Cour suprême.

Ginger a dû « ignorer certaines choses » dites à son sujet

Ginger Alden visite les studios SiriusXM le 4 septembre 2014 | Taylor Hill / Getty Images

Alors que Presley aimait clairement les Aldens et voulait aider avec leurs finances, il semble que beaucoup étaient sceptiques quant aux intentions de Ginger. Mais Ginger a noté que Presley avait l’habitude de lui dire qu’elle devait oublier ce que les autres disent.

«Eh bien, ce qu’Elvis a dit à propos de« le tuer et le mettre derrière vous »lorsque les gens disent des choses négatives à votre sujet ou apprennent à se retirer avec grâce», a-t-elle déclaré au Daily Telegraph. «J’ai dû ignorer certaines choses dites ou écrites à mon sujet et aller de l’avant et je serai à jamais reconnaissant de ce conseil.»

Nous sommes heureux que Ginger ait pu mettre le passé derrière elle et se concentrer sur tous ses bons souvenirs avec Presley.

