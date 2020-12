Iman Shumpert partage un message d’anniversaire sincère pour Teyana Taylor

Iman Shumpert a juste souhaité à Teyana Taylor un joyeux anniversaire de la manière la plus douce possible.

Iman Shumpert et Teyana Taylor sont la définition des objectifs de couple, et si vous ne le croyez pas, son dernier post Instagram le prouvera une fois pour toutes. Le basketteur devenu rappeur a souhaité à sa femme un joyeux anniversaire le 10 décembre, avec un long message sincère, associé à une photo de la chanteuse R&B – la gazant pour ses 30 ans. «J’espère que lorsque vous repensez à ces 30 premières années, vous réfléchirez vraiment à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez accompli, à quel point vous allez bien, aux personnes que vous avez touchées et aux personnes que vous dirigez vers l’avant , » il a écrit. « Il y a beaucoup de jours où nous, les gens, faisons des choses sur nous-mêmes, nous reconnaissons et nous nous excusons pour cela avant de ne être que des humains. » « Mais aujourd’hui n’est pas le jour, cette célébration est tout à toi, mon amour », a-t-il poursuivi. « C’est le jour où ma mère a poussé à travers, c’était le jour où le plus joli petit truc que j’ai vu au Luda Day Weekend a décidé qu’il était temps de faire la fête! Profitez-en et préparez-vous à faire de cette décennie une encore meilleure! Le plus heureux des anniversaires à la femme qui a tout commencé. Je t’aime, nous t’aimons. » Comme je l’ai dit – deux buts. Cette année a été une année importante pour Taylor. Non seulement elle a sorti un projet R&B sans faille, L’album – qui était en quelque sorte ne pas nominé pour un Grammy – elle a également donné naissance à son deuxième enfant, a pris sa retraite de l’industrie de la musique et fête maintenant son 30e anniversaire.