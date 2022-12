Ce que l’on sait sur « Alice in Borderland » – Saison 3

après la confusion finale de la deuxième saison de « Alice in Borderland » (« Imawa no Kuni » dans sa langue d’origine), les fans de la Série Netflix japonaise basé sur le manga du même nom de Haro Aso ont hâte de un troisième versement qui résout tous les doutes laissés par les huit nouveaux épisodes

Dans le deuxième épisode, Arisu, Usagi, Kuina, Chishiya et les autres survivants doivent surmonter des jeux plus meurtriers et compliqués. Le premier rival qui apparaît, le roi de pique, s’avère être le plus puissant et le plus difficile à vaincre, ils doivent donc d’abord affronter d’autres directeurs de jeu.

A chaque épreuve qu’ils réussissent, les protagonistes de «Alice au pays des frontièresIls se sentent plus proches de la liberté, mais cette joie est éclipsée par les sacrifices qu’ils sont contraints de faire. Ensuite Arisu pourra-t-il retourner dans le monde réel ? Et s’il le fait, cela vaudra-t-il tout ce qu’il a perdu ?

Usagi et Arisu s’échappant du roi des épées dans la deuxième saison de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

CE QUE L’ON SAIT DE LA SAISON 3 D’ALICE IN BORDERLAND

Jusqu’au moment, Netflix n’a pas confirmé une troisième saison de la série japonaisemais d’après ce qui a été vu dans le dernier chapitre, il est possible que les aventures d’Arisu et des autres joueurs se poursuivent dans une nouvelle fournée de chapitres.

De plus, étant donné que la fiction est basée sur un manga qui compte 18 volumes et 87 chapitres, il y a suffisamment de matériel original disponible pour une autre saison de la fiction réalisée par Shinsuke Sato.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui met généralement quelques semaines pour évaluer la réaction de ses utilisateurs et, sur la base de ces chiffres, déterminer l’avenir d’une série.

Usagi essayant de sauver un enfant dans l’un des jeux de la saison 2 de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 D’ALICE IN BORDERLAND ?

À la fin de la deuxième saison de « Alice in Borderland », les protagonistes parviennent à vaincre le roi des épées, mais dans le processus Kuina, Ann, Aguni et le nouveau venu Heiya sont gravement blessés. Ainsi, seuls Arisu et Usagi affrontent la reine de cœur, Mira, qui tente de les confondre afin de remporter la dernière épreuve.

Après cette dernière victoire, Mira meurt et les survivants ont deux options : accepter ou refuser leur résidence permanente dans ce monde. Arisu, Usagi, Kuina, Chishiya, Aguni, Heiya et Niragi déclinent l’offre, tandis que Banda et Yaba l’acceptent. Cela signifie-t-il qu’ils deviendront les prochains réalisateurs du jeu ?

Ceux qui ont refusé la résidence se réveillent dans un hôpital avec diverses blessures dues à l’impact d’une météorite sur la terre. Ni l’un ni l’autre ne se souvient de quoi que ce soit des jeux, c’est-à-dire qu’ils ne se connaissent pas. Néanmoins, il ressent un lien particulier. Bien qu’il semble que les jeux effrayants soient terminés, dans la dernière scène, la carte Joker est montrée. Cela signifie-t-il que le jeu n’est pas encore terminé ? Sont-ils toujours piégés dans ce monde ? Que sont devenus ceux qui sont restés ? Vont-ils survivre à leurs blessures ?

Banda a décidé d’accepter la résidence à la fin de la deuxième saison de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « ALICE IN BORDERLAND 3 »

Kento Yamazaki dans le rôle de Ryohei Arisu

Tao Tsuchiya dans le rôle de Yuzuha Usagi

Nijiro Murakami dans le rôle de Shuntaro Chishiya

Ayaka Miyoshi dans le rôle d’Ann Rizuna

Dori Sakurada comme Suguru Niragi

Aya Asahina comme Hikari Kuina

Shô Aoyagi dans le rôle d’Aguni Morizono

Riisa Naka dans le rôle de Mira Kano

Yuri Tsunematsu comme Heiya

Hayato Isomura en tant que groupe

Katsuya Maiguma comme Yaba

Katsuya Maiguma reviendra-t-il en tant que Yaba dans « Alice in Borderland » saison 3 ? (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER LA SAISON 2 DE « ALICE IN BORDERLAND » ?

La deuxième saison d' »Alice in Borderland » est disponible sur Netflix à partir du 22 décembre 2022Par conséquent, pour voir les nouveaux épisodes de la série japonaise, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming populaire.

La première saison de « Alice in Borderland » est également disponible sur Netflix.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « ALICE IN BORDERLAND »

FICHE TECHNIQUE « ALICE IN BORDERLAND »

Titre original : « 今際の国のアリス » (« Alice in Borderland » en anglais)

Année de sortie : 2020 (Saison 1)

Pays : Japon

Langue originale : japonais

Genre : Science-fiction, drame et suspense

Réalisé par : Shinsuke Sato

Scénario : Yasuko Kuramitsu, Shinsuke Sato, Yoshiki Watabe

D’après le manga de Haro Aso

Musique : Yutaka Yamada

Photographie : Taro Kawazu

La reine de cœur essayant de tromper Arisu dans la saison 2 de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 D’ALICE IN BORDERLAND ?

Pendant ce temps, Chishiya doit passer un test de confiance. Le jeu qui semblait au début durer longtemps se termine plus tôt que prévu en raison des mensonges des participants. À la fin, Chishiya et deux autres joueurs survivent après avoir démasqué le valet de cœur.

Après avoir vaincu le roi des trèfles, le groupe du protagoniste de «Alice au pays des frontières» décide de se séparer. Arisu essaie de suivre le côté d’Usagi, mais une attaque du roi des épées les divise. Le premier est secouru par Aguni et ensemble, ils entreprennent de trouver et de tuer celui qui est après eux. PLUS D’INFORMATIONS ICI.

EXPLICATION DU NUDE DE KYUMA DANS LA SAISON 2 DE « ALICE IN BORDERLAND »

La raison pour laquelle Ginji Kyūma est toujours nu découle de plusieurs aspects. En premier lieu, le personnage est une strip-teaseuse dans l’œuvre originale. Le fait que l’adaptation a été faite pour Netflix, a probablement contribué à maintenir cette fonctionnalité (car la télévision japonaise ne diffuse généralement pas ce type de contenu). PLUS D’INFORMATIONS ICI.