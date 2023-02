Steven Spielberg remercie Tom Cruise d’avoir « sauvé le cul d’Hollywood » avec Top Gun : Maverick

Icône du cinéma Steven Spielberg a été entendu remercier une autre icône cinématographique Tom Croisière pour avoir sauvé « le cul d’Hollywood » lors du récent déjeuner des nominés aux Oscars à Los Angeles. La paire ont été vus parler et s’embrasser lors de l’événementavec le réalisateur derrière le nominé aux Oscars Les Fabelman félicitant Cruise pour son dévouement aux sorties en salles et le succès de la suite héritée, Top Gun : Maverick.





« Vous avez sauvé le cul d’Hollywood et vous avez peut-être sauvé la distribution en salles. Sérieusement, ‘Top Gun : Maverick’ aurait peut-être sauvé toute l’industrie théâtrale.

La paire emblématique, qui a travaillé ensemble dans le passé sur des projets comme Rapport minoritaire et La guerre des mondes, avaient l’air vraiment émotifs en se voyant. Après avoir partagé une étreinte affectueuse, Spielberg n’a pu s’empêcher de faire l’éloge de Cruise et du succès de Top Gun : Maverickainsi que combien le film a aidé l’industrie du théâtre.

Sorti en mai de l’année dernière, Top Gun : Maverick a rencontré un énorme succès à la fois critique et financier, rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office et résistant à l’envie d’atterrir trop tôt sur les plateformes de streaming. Une stratégie de diffusion directe a été adoptée par plusieurs grands studios au plus fort de la pandémie, ce qui a conduit beaucoup à se demander si les théâtres survivraient.

Bien sûr, alors que Top Gun : Maverick a certainement joué un grand rôle dans le retour du public dans les cinémas, nous serions négligents si nous ne notions pas comment le film monstre-mash Godzilla contre Kong a été le premier projet phare à relancer les choses alors que l’impact de la pandémie commençait à ralentir. Cela a été suivi par la suite du MCU Spider-Man : Pas de retour à la maisonqui a également été le premier film à rapporter plus d’un milliard de dollars au box-office mondial dans les circonstances.

Pourtant, on ne peut nier l’impact de Top Gun : Maverick sur le paysage cinématographique, et Spielberg parlait sans aucun doute au nom de nombreux cinéphiles et propriétaires de théâtre en remerciant Tom Cruise.





