Utilisez le reflex numérique comme webcam: voici comment

Vous pouvez utiliser votre reflex numérique comme webcam pour l’ordinateur. Vous n’avez donc pas besoin d’acheter une webcam et vous obtenez une excellente qualité d’image. Les appareils photo SLR et sans miroir fonctionnent de la même manière. Cependant, vous avez besoin d’un logiciel spécial pour ce faire … et il y a des inconvénients.

Vous en avez besoin pour l’utilisation du reflex numérique comme webcam

Un appareil photo reflex à objectif unique (DSLR) ou un appareil photo sans miroir (DSLM)

Logiciel compatible avec l’appareil photo

Un câble USB pour connecter l’appareil photo et le PC

Alternativement lors de l’utilisation de cartes de capture HDMI: Un câble HDMI pour connecter l’appareil photo et la carte de capture

Un microphone séparé pour le PC

Logiciel de webcam des fabricants de DSLR

Certains fabricants d’appareils photo proposent des logiciels de webcam. Ces programmes ne sont compatibles qu’avec certains modèles et se contentent des fonctions de base. Vous pouvez découvrir quels DSLR et DSLM sont compatibles sur le site Web du fabricant respectif (voir la boîte d’informations ci-dessous). À l’exception du logiciel Nikon, les programmes sont gratuits.

Pour pouvoir utiliser votre appareil photo avec ces programmes, vous devez l’utiliser via USB connectez-vous à l’ordinateur. Assurez-vous qu’une carte mémoire est insérée et que la batterie est chargée. Aucune vidéo n’est sauvegardée sur la carte mémoire, mais elle doit être insérée pour que l’appareil photo fonctionne. L’appareil photo est alimenté par la batterie et malheureusement pas par le câble USB.

Programmes tiers: SparkoCam et Elgato Cam Link 4K

Si votre DSLR ou DSLM n’est pas compatible avec le logiciel du fabricant respectif ou si vous souhaitez plus de fonctions, il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux logiciels tiers payants. SparkoCam et Elgato Cam Link 4K sont bien équipés. SparkoCam est destiné à être utilisé avec le DSLR via un câble USB, Elgato Cam Link 4K comprend une carte de capture HDMI en plus du logiciel.

SparkoCam: De nombreuses fonctionnalités pour un bon prix

SparkoCam fonctionne avec une grande variété d’appareils photo Canon et Nikon. De nombreux paramètres peuvent être définis, tels que la correspondance des couleurs, l’affichage des images et du texte, un écran vert pour votre propre arrière-plan et quelques gadgets, tels que des accessoires tels que des chapeaux et des masques. Dans la version d’essai gratuite, le logiciel peut être essayé de manière exhaustive, mais il y a ensuite un filigrane sur la vidéo et le temps d’utilisation est limité. La résolution est limitée au Full HD à 60 images par seconde (FPS).

prix: A partir de l’équivalent d’environ 50 euros TTC (vous pouvez payer et télécharger via PayPal ou carte de crédit, entre autres)

Lien vers le fournisseur: SparkoCam

Les paramètres du DSLR peuvent être contrôlés à distance dans SparkoCam. En plus de nombreuses options utiles, il existe également quelques gadgets. Vous pouvez également prendre des photos avec le DSLR via SparkoCam.



Image: © 45secondes.fr 2020



Elgato Cam Link 4K: pour l’enregistrement HDMI avec une résolution jusqu’à 4K

Elgato Cam Link 4K fonctionne différemment. Ici, la caméra n’est pas connectée à l’ordinateur via USB, mais à une clé USB, qui à son tour est branchée sur l’ordinateur, via un câble HDMI. Le logiciel peut également diffuser en résolution 4K à 30 FPS, ce qui signifie une haute qualité avec le processeur et les exigences de connexion Internet correspondants. La solution d’Elgato coûte plus de 100 euros et s’adresse principalement aux soi-disant «créateurs de contenu» qui ont non seulement besoin d’une webcam, mais qui souhaitent également créer du contenu professionnel comme des vidéos YouTube.

prix: Environ 120 à 130 euros

Lien vers le fournisseur: Elgato Cam Link 4K (caméras compatibles)

Inconvénients de l’utilisation du DSLR comme webcam

Lors de l’utilisation de la webcam, la caméra n’est malheureusement pas alimentée via le câble USB, mais dépend de la batterie. Même lorsque l’affichage de l’appareil photo est désactivé, l’enregistrement vidéo décharge rapidement la batterie. Vous devez donc toujours vous assurer de charger la batterie avant d’utiliser la webcam.

Les reflex numériques ne sont pas conçus pour une utilisation permanente comme appareils photo argentiques. S’il est fréquemment utilisé pour l’enregistrement vidéo ou comme webcam, le capteur est sollicité et cela peut réduire la durée de vie de la caméra.

D’autre part: Peut-être que vous n’utilisez pas souvent votre reflex numérique et qu’il serait même utilisé comme webcam.

