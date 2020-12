Kid Cudi dit qu’il a «  dormi  » en tant que rappeur

Kid Cudi est aimé par des millions de personnes, mais on pourrait dire qu’il est aimé pour sa musique en général, pas pour ses talents de rappeur.

C’est un sujet dont le natif de l’Ohio a parlé lors d’une interview avec Apple Music. Cudi fait maintenant la promotion de son nouvel album L’homme sur la lune III: l’élu, qui tombe le vendredi 11 décembre.

« Je me sentais comme dans le Hip Hop, je dormais en tant que rappeur, en tant que parolier », a déclaré Cudi. « Je voulais vraiment élever toute ma merde sur ce front sur ce projet. Et je l’ai fait avec le rap et le chant. Tout est en quelque sorte évolué. Et le petit peu supplémentaire d’ad-libs. Quelque chose que je n’ai jamais vraiment fait auparavant. J’ai pu le faire à ma manière, donc ça reste authentique et ça ne l’est pas on dirait que je fais des ad-libs comme tout le monde. »