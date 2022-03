NCIS: Los Angeles Saison 13 Episode 12 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie | Nombre total d’épisodes, spoilers, où regarder

in

La prochaine date de sortie de NCIS: Los Angeles Saison 13 Episode 12 est révélée et ce nouvel épisode sortira bientôt. Pour cette raison, tous les fans de cette émission en cours en sont ravis. Ils se demandent tous quand auront-ils ce nouvel épisode à regarder en ligne. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous découvrirez la dernière date de sortie de l’épisode 12 de la saison 13 de NCIS: Los Angeles dans diverses régions, où regarder cette saison 13 en cours de l’émission, combien d’épisodes seront là cette saison, ainsi que d’autres détails. Découvrons-les tous sans plus tarder.

NCIS: Los Angeles est une émission télévisée d’action américaine populaire qui est regardée dans de nombreux pays en raison de son intrigue intéressante. Ce spectacle combine des éléments du drame militaire et des genres procéduraux policiers. Shane Brennan est le créateur de ce spectacle. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit du premier spin-off de la série à succès NCIS et du deuxième spectacle de la franchise NCIS.

L’histoire de cette émission suit le Bureau des projets spéciaux du Naval Criminal Investigation Service qui se charge du travail d’infiltration et des affaires difficiles à résoudre à Los Angeles.

La première saison de cette émission a été créée en 2009. Les premières critiques de cette émission parmi son public et ses critiques étaient principalement positives. Pour cette raison, le spectacle a été renouvelé pour de nouvelles saisons et actuellement, le spectacle en est à sa treizième saison. Après le twist du dernier épisode, tous ses fans attendent la sortie de son prochain épisode 12 dans cette saison.

NCIS : Los Angeles Saison 13 Épisode 12 Date de sortie

La bonne nouvelle est que la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 13 de NCIS: Los Angeles est officiellement révélée. Selon le calendrier de diffusion de la saison 13 en cours de cette série, la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 13 de NCIS: Los Angeles est fixée au 20 mars 2022. Les nouveaux épisodes de cette émission de la saison 13 sortent tous les dimanches.

Nombre total d’épisodes

La saison en cours de cette émission devrait avoir un total de 21 épisodes. Les saisons précédentes de cette émission consistaient en environ 18 à 24 épisodes. Cette fois, vous obtenez seulement 21 épisodes.

Plateforme de streaming pour NCIS : Los Angeles Saison 13

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission est CBS. Vous pouvez également regarder NCIS: Los Angeles Saison 13 en ligne sur diverses plateformes, notamment le site officiel de CBS, YouTube TV, Amazon Prime Video et d’autres sources. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région. Alors, vérifiez-le une fois.

Liste de tous les épisodes de la saison 13 de NCIS : Los Angeles

Voici la liste de tous les épisodes de la saison 13 en cours de cette série. Nous ajouterons plus d’épisodes à cette liste une fois qu’ils seront révélés.

« Sujet 17 » « Fukushu » « Engagement » « Désolé pour ta perte » « Divisés nous tombons » « Coucher » « Soldat perdu à terre » « Un pays de loups » « Sous l’influence » « Où se trouvent les loyautés » « Toutes les petites choses » « Murmures » « De bonne foi » « La boite de Pandore »

Le dernier mot

Nous terminons cet article avec l’espoir que vous avez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 12 de la saison 13 de NCIS: Los Angeles aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Inde, dans d’autres pays, les plateformes de streaming de cette série, son nombre total d’épisodes, et bien plus encore. Si vous avez des questions ou des doutes liés à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous essaierons de vous répondre dans les plus brefs délais.

