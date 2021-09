Día de Gallos en avant-première sur HBO Max : qui sont ses protagonistes ?

Aujourd’hui, il a enfin débarqué Journées du coq au HBO Max partager avec toute l’Amérique latine cette histoire pleine de style libre. Créé par Lucas jinkis et Hernan Guerschunny, la série comporte 10 épisodes 45 min environ. Bien sûr, dans chacun d’eux, le protagoniste est le Musique, tout en explorant des sujets tels que la recherche de identité, la la diversité et la compétence. Le tout avec un casting qui mérite d’être connu un peu plus. Découvrez l’aperçu ici!







Journées du coq C’était écrit par Joaquin Bonet en collaboration d’auteur avec Sofia whilhelmi, tandis que Joaquin Cambré Il était responsable de la direction. Dans les rôles principaux, ils brillent Ecko, Ángela Torres et Tomás Wicz, tandis que le casting est complété par des acteurs tels que Carlos Portaluppi, Delfina Chaves, Julieta Zylberberg, Paola Barrientos, Lautaro Delgado Tymruk, Laura Cymer, Franco Rizzaro et des artistes de rap freestyle comme Klan, Stuart, Roma, Cacha et Tata. Vous voulez en savoir plus sur ses protagonistes ? Ici, nous vous disons.







+ Qui sont les protagonistes de Días de Gallos ?

3. Thomas Wicz

Acteur dès son plus jeune âge, fort de sa famille d’artistes, Tomás excellait dans les œuvres de théâtre indépendant et participations à la télé. Cependant, le Musique joue un rôle plus qu’important dans votre vie. Et c’est que l’interprète qui aujourd’hui donne vie à Andy, participe à des comédies musicales, en même temps qu’il crée son propre projet d’auteur-compositeur-interprète. Avec Paloma Servin intègre le duo Argile qu’en 2020 il sort son premier EP.







2. Angela Torres

Depuis l’âge de 12 ans, l’actrice argentine a participé à de nombreuses pièces de théâtre, films, émissions de télévision et émissions de téléréalité. Et même si le performance est l’un de ses meilleurs talents – comme en témoigne le caractère de Rafaela– la vérité est que maintenant elle est aussi concentrée sur elle-même Musique. Au Spotify, accumule des millions de vues avec votre PE appelé La fille du feu.







1. Ecko

Depuis que les combats de coqs sont devenus si importants, principalement dans Espagne et l’Amérique latine, des dizaines d’artistes ont grandi à pas de géant. Ecko il en est témoin : son vrai nom est Ignacio Matias Spallati et, après avoir participé à des compétitions majeures telles que La cinquième étape, Il a su se faire une place dans le monde du freestyle. Son talent et son charisme l’ont amené à conquérir un public fidèle qui apprécie sa musique, ainsi que la production HBO Max qui l’a appelé à travailler dans la peau de Lion.