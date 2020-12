Cyberpunk 2077 jouable sous Linux avec Proton grâce à CDPR fonctionnant avec Valve

Chacun a ses propres opinions sur la manière Cyberpunk 2077 en fait, il s’est avéré après sept ans de battage médiatique et d’anticipation qui ont commencé à se développer en 2012 jusqu’à son apogée final avec un lancement à temps pour les vacances de 2020.

Bien sûr, la date est arrivée après de multiples retards et revers qui ont conduit certains à chercher l’apogée du jeu en 2020 avec des mécanismes et des environnements orientés vers l’avant pour s’immerger complètement, et d’une manière ou d’une autre, la communication entre CD Projekt Red et les fans a réussi à obtenir un peu perdu dans la traduction, mais c’est vraiment un titre utile.

Il pourrait vous frotter dans le mauvais sens, vous pourriez le trouver impeccable, mais il est arrivé et, sur PC au moins, il est en bon état. Il faut noter que ce n’est pas le cas, en particulier pour les consoles de la génération actuelle, mais il est surtout jouable sur PC.

L’aspect intéressant de ceci est qu’il n’est pas seulement jouable sur Windows, l’emprise monopolistique de Microsoft sur les systèmes d’exploitation PC qui semble seulement être davantage ancré dans la plate-forme chaque année qui passe, mais qu’il est également entièrement jouable sur Linux également grâce à la Proton traducteur qui est un projet open-source dirigé par Soupape et travaillé par d’autres notables tels que les développeurs Google et Nvidia eux-mêmes.

Si vous souhaitez affaiblir en quelque sorte l’emprise de Microsoft sur la plate-forme PC, avec ses applications gonflées et ses logiciels espions constants, vous devriez au moins prendre garde à Proton.

Cyberpunk 2077 est entièrement jouable sous Linux via Proton (après une mise à jour 5.13-4) grâce à CD Projekt Red offrant en fait à l’équipe l’accès à une version de test.

Un titre à la mode monumentale arrivant avec l’accès au premier jour à Proton mérite d’être pris en compte, quel que soit le sang, la sueur et les larmes proverbiaux nécessaires pour que toutes les mains travaillent en tandem sur le projet.

Proton 5.13-4 est maintenant disponible, avec le support Cyberpunk 2077! Nécessite actuellement une carte AMD et Mesa git. Un grand merci à l’équipe de CD PROJEKT RED pour nous avoir laissé tester une version, car il y avait beaucoup de travail vkd3d et radv pour y arriver. – Pierre-Loup Griffais (@ Plagman2) 9 décembre 2020

Parallèlement à l’annonce de compatibilité du premier jour (qui a permis d’éviter aux utilisateurs à double démarrage de mettre à jour Windows), le développeur de Valve Piere-Loup Griffais a également noté qu’une branche expérimentale de Proton avait été lancée avec des améliorations architecturales de Wire avec un multi-threading architectural amélioré. ainsi que la surcharge du processeur pour obtenir un bon aperçu.

Pour être absolument clair, un monde où Microsoft gouverne le monde du système d’exploitation PC n’est pas un monde aimable; certains ont peut-être oublié comment Microsoft a trompé plusieurs utilisateurs de Windows 7 pour qu’ils se « mettent à niveau » vers Windows 10, où la fermeture de l’écran de mise à niveau aboutissait en fait à accepter la perte de tout et la corruption de tout le reste.

La concurrence, correctement introduite, est essentielle pour que les entreprises ne profitent pas de leur position. C’est pourquoi les guerres de console sont, à elles seules, aussi anti-consommateurs que possible.