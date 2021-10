Rebel Wilson partage des changements de vie «remarquables» après une perte de poids de 77 livres

Rebel Wilson a révélé les manières « remarquables » dont sa santé s’est améliorée depuis qu’elle a perdu 77 livres au cours de son « année de santé » en 2020.

L’étoile de Demoiselles d’honneur et À quoi s’attendre quand vous attendez a commencé à faire de l’exercice et a adopté un régime riche en protéines pendant le congé forcé en raison de la pandémie de coronavirus, et son travail acharné semble certainement avoir porté ses fruits.

Si seulement nous avions tous la capacité de penser à quelque chose comme ça.

Crédit : Instagram/Rebel Wilson

Parler à Bonjour, elle a partagé: « Après une longue et longue journée de travail – nous tournions souvent des journées de 16 heures – mes pieds devenaient vraiment douloureux et je devais en quelque sorte m’allonger la tête en bas et mettre mes pieds sur le canapé au la fin d’une grosse journée de travail, et maintenant je n’ai plus ce genre de chose qui se passe,

« Je souffrais aussi du décalage horaire et maintenant c’est beaucoup plus facile. »

Cependant, c’est plus que cela.

Elle a également expliqué comment elle était allée chez les médecins pour faire des contrôles et même les professionnels de la santé étaient satisfaits de ses efforts.

Wilson a expliqué: « Je suis allé chez le médecin et j’ai eu mon examen annuel la semaine dernière, et il s’est dit: » Oh mon Dieu, tous vos laboratoires et vos analyses de sang sont les meilleurs qu’ils n’aient jamais été et vous savez, c’est assez remarquable, ‘ »

Crédit : Instagram/Rebel Wilson

« Je suis fier de moi pour l’avoir fait et de l’avoir maintenu cette année même si je suis maintenant de retour au travail pour tourner des films, je suis fier de moi pour avoir amélioré ma vie pour le mieux. »

Parler à lever du soleil à la télévision australienne, la femme de 41 ans a poursuivi: « Je traversais un voyage de fertilité et c’était mieux si j’étais en meilleure santé et je voulais le faire de toute façon. J’avais eu du mal à manger émotionnellement, donc l’année dernière a été une énorme transformation. «

Elle a également expliqué comment le fait d’avoir 40 ans a joué un rôle assez important dans sa décision de placer la forme physique en tête de sa liste de priorités.

Rebel a déclaré: « J’ai essayé, comme tant de femmes là-bas, j’ai déjà essayé les modes, les régimes et autres et je me dis, je dois adopter une approche vraiment holistique à ce sujet, cette fois.

« Mon régime était principalement composé de glucides. »

Crédit : Instagram/Rebel Wilson

Cela dit, elle a poursuivi en disant qu’elle ne voulait pas perdre trop de poids, déclarant que son « objectif était de ne jamais être maigre ».

« Je ne me concentre pas trop sur les chiffres. Je me ressemble toujours. J’aime être ronde et je suis toujours super ronde mais juste une version plus saine. C’était mon objectif », a-t-elle déclaré.