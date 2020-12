J. Cole « The Fall Off »: TM88 répond aux rumeurs rampantes

Après que TM88 ait relayé un message hype de J. Cole, le producteur s’est rapidement retrouvé au milieu d’un grave malentendu.

Il n’en faut pas beaucoup à une rumeur pour gagner du terrain, et avant longtemps, elle se promène avec une personnalité pleinement évoluée. Ce fut en effet le cas lorsque le message commença à se répandre que J. Cole prévoyait une goutte surprise de La chute cette semaine même. Après tout, le parolier de Dreamville a déjà tease une sortie en 2020, et cette maudite année s’achève régulièrement. Et alors que la date initialement spécifiée de mardi allait et venait sans un signe du sixième album studio de Cole, le producteur TM88 a fait sa part en suscitant encore plus de battage médiatique avec un tweet intrigant: « Tu sais ce qui est fou? J’ai reçu un appel de J Cole hier soir, la merde est sur le point de devenir méchante. » Compte tenu de l’excitation déjà explosive entourant la perspective de l’imminence de J. Cole, la déclaration de TM a été immédiatement interprétée comme signifiant, de manière paraphrasée: attachez votre ceinture, l’album arrive ce soir. Et bien qu’il aurait pu s’attendre à une telle réaction étant donné à quel point les masses restent affamées pour la nouvelle musique de Cole, TM88 a été rapidement entraîné dans le récit en tant qu’acteur clé, ce qui a presque confirmé que La chute atterrissait à minuit. Il s’est rapidement déplacé pour préciser qu’il n’a pas confirmer quoi que ce soit de la sorte, mais simplement relayé un message indiquant que quelque chose de mauvais de cette façon arrive. Tabatha Fireman / En fait, certains semblaient carrément bouleversés par le tweet de TM, incitant le producteur à hausser les sourcils. « Je n’ai pas dit que la merde tombait ce soir Genius », a-t-il écrit en réponse au message d’un fan. Quand un autre lui a demandé ce que ça faisait d’avoir ses mots si complètement mal interprétés, on pouvait presque entendre le soupir de TM88 à travers l’écran de l’ordinateur. «J’essaye de tweeter prudemment mais …» Quoi qu’il en soit, il est difficile de ne pas imaginer que J. Cole tombera plus tôt que tard, compte tenu de l’élan qu’il a réussi à prendre sans même écrire un seul personnage. Consultez le message original de TM88 ci-dessous et sonnez si vous pensez que nous allons attraper La chute dès ce soir. Et quand le moment viendra effectivement, pensez-vous que Cole sera en mesure de dépasser les attentes élevées des fans pour un artiste de sa stature?