Khloé Kardashian est-il engagé? Voir les photos qui font penser les fans oui

Khloé Kardashian va-t-il bientôt marcher dans l’allée?

C’est ce que les fans pensent après que la star de télé-réalité a été aperçue en train de balancer un énorme étincelant sur son annulaire alors qu’elle se trouvait à Natick, dans le Massachusetts, avec sa fille de 2 ans, True, qu’elle partage avec son partenaire de temps en temps, Tristan Thompson.

Si vous vous demandez ce que font Khloé et True dans une petite ville juste à l’extérieur de la région de Boston, c’est parce que Thompson vient de signer un contrat avec les Boston Celtics, d’une valeur de 19 millions de dollars.

La relation de montagnes russes de Khloé et Tristan fait l’objet de ragots depuis des années – depuis le moment où ils ont commencé à sortir ensemble, à sa liaison avec l’ex-BFF de Kylie Jenner, Jordyn Woods, à leurs réconciliations intermittentes (qui semblent se produire tous les quelques mois) , il est prudent de dire que leur relation a vraiment traversé la sonnerie.

Cependant, étant donné l’observation de Kardshian avec une bague sur CE doigt, les fans du monde entier se demandent:

Khloé Kardashian est-il fiancé à Tristan Thompson?

Jetons un coup d’œil aux photos qui ont déclenché les rumeurs, ainsi que ce que les fans disent de la fondatrice de Good American et de sa relation avec son partenaire intermittent, Tristan Thompson.

Khloé Kardashian a montré une bague massive le 23 décembre.

Sérieusement, cette chose a probablement son propre code postal.

Les fans avaient beaucoup à dire sur la bague de Kardashian, et certains de leurs commentaires étaient un peu durs, pour le dire légèrement.

«Plus l’anneau est gros, plus le tricheur est gros. Elle n’a aucune estime de soi », a commenté un utilisateur de médias sociaux, tandis qu’un autre a déclaré:« Je suis tout à fait pour un beau gros diamant, mais c’est ridicule. »

Un utilisateur de Twitter a déclaré l’évidence à propos de la bague massive de Khloé, écrivant: «Pas besoin de zoomer sur ce bling. Nous pouvons le voir très bien sur l’image normale. «

Tu as totalement raison!

Cependant, tous les utilisateurs de médias sociaux n’étaient pas contre la possibilité que Khloé s’engage.

En fait, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont exprimé leurs vœux pour le couple, un fan ayant écrit: «Félicitations!» tandis qu’un autre a écrit: «Vous êtes fiancés! OMG OUI! «

Un autre fan a appelé les ennemis de Khloé sur Twitter, en écrivant: «Presque tout le monde ici est négatif !!! Être. Conscient des mots que vous prononcez et pour mémoire, pourquoi ne demandez-vous pas à tous. Mieux vaut assumer mais comme on peut le voir, cela fait ressortir le plus laid! Je prierai pour vous tous !!!!! «

Certains fans sont convaincus que la bague de Kardashian est fausse.

«Non, c’est plus comme un anneau de jouet de ces machines à bubblegum. Rien à voir ici », a suggéré un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre utilisateur de médias sociaux a déclaré:« Ma nièce de 4 ans a une bague de jeu de cette taille lol. »

Compte tenu du fait que Khloé se promenait avec True alors qu’elle était vue portant la bague, la théorie selon laquelle sa «bague de fiançailles» n’est qu’un jouet pourrait expliquer le nouveau bling de Khloé.

Ce n’est pas la première fois que le couple est touché par des rumeurs de fiançailles cette année.

En juin, Thompson et Kardashian ont été frappés par des rumeurs de fiançailles après que Khloé ait été aperçue portant une énorme bague en diamant au doigt.

Cependant, une source a confirmé que malgré les rumeurs, le couple n’était pas fiancé à l’époque.

Ni Khloé ni Tristan n’ont commenté les rumeurs de fiançailles.

Les deux parties sont restées muettes depuis que les rumeurs ont éclaté, mais si Khloé est fiancé, alors c’est une décision que les fans et les ennemis devront simplement accepter.

