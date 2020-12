Le défi de danse TikTok « I’m A Ghost » nous donne la vie en ce moment

Pendant la pandémie, la seule chose qui nous a tous apporté un divertissement de qualité comme une distraction de notre ennui collectif est TikTok, en particulier les défis de danse TikTok. Le nouveau défi de la danse avec le hashtag #Imaghost est à la mode sur TikTok avec 5,4 milliards de vues.

Les défis de danse sur TikTok sont l’une des raisons pour lesquelles certaines personnes connaissent TikTok ou étaient intéressées par l’application de médias sociaux en premier lieu – et de nombreux adolescents ont gagné un grand nombre d’adeptes (et de revenus!) En dédiant leurs TikToks à la danse comme Addison Rae et Charli D’Amelio.

Le défi de danse I’m a Ghost TikTok a commencé à la mi-novembre lorsque l’artiste Varoon Ramesh a créé un mashup du style libre de ChampionsXiii appelé «BOO!» et l’a posté sur TikTok, où le TikTok «Out Of Body Creative Effect» a été associé à la chanson pour créer un nouveau défi de danse.

Récemment, début décembre, Ramesh a créé un nouveau remix avec la chanson et l’a doublé avec «F *** It Up» d’Ocho Drippin, le remix «Billie Jean» de Michael Jackson par Lagloinski et le style libre de ChampionsXiii «BOO!»

Et tbh, nous sommes là pour ça.

Qu’est-ce que le défi de danse TikTok « I’m A Ghost »?

Le hashtag a beaucoup de TikTokers différents qui prennent le hashtag, relèvent le défi de la danse, l’utilisent comme une vidéo parodique sur la transformation d’eux-mêmes en fantômes – mais aussi frustrés de savoir comment utiliser l’effet TikTok en premier lieu.

Les fantômes semblent être une tendance populaire ou un sujet de conversation cette année. Plus rarement au cours de l’été, les gens ont utilisé «l’effet d’ondulation de réalité» de TikTok pour détecter les fantômes paranormaux dans leur maison.

Les TikTokers ont utilisé leur téléphone pour voir si le filtre pouvait potentiellement détecter une énergie effrayante qui pourrait se cacher autour d’eux.

Le défi « I’m A Ghost » est essentiellement une parodie de danse.

De nombreux TikTokers ont pu créer des danses uniques comme Corey et sa sœur de son compte @threedotcorey qui ont pu échanger leurs tenues avec le filtre et faire des backflips.

Une autre danseuse, Anna, de @annaxsitar, a pu utiliser à la fois le filtre fantôme avec une autre danseuse sur le dessus, donnant l’impression qu’elle et son fantôme dansaient. Elle a sous-titré la vidéo: «Je ne peux pas me débarrasser d’elle», ce qui en fait une série de vidéos qu’elle a créées avec au moins trois TikToks «Je suis un fantôme».

Honnêtement, cependant, les TikToks les plus divertissants présentés sur ce nouveau hashtag sont ceux qui transforment le défi en parodie. Tiktoker Fatima, @ iconicgreen1, a créé un TikTok viral avec 3,4 millions de vues et près de 328 000 likes. Son TikTok donne l’impression qu’elle est restée coincée comme un fantôme et ne peut pas rentrer dans son corps, avec sa sœur qui court pour essayer de l’aider.

D’autres ont inventé toute une histoire en utilisant le filtre comme Abe Yoon, @boopyape, qui a inventé tout un scénario sur sa mort et un ami découvrant puis allant à un enterrement.

Comment faites-vous la danse TikTok « Je suis un fantôme »?

D’autres ont critiqué le hashtag parce qu’ils ne comprenaient pas comment l’utiliser, ce à quoi se consacre le TikTok de Linda Dong.

Elle fait un travail formidable en créant constamment des vidéos amusantes pour ses six millions d’abonnés. Elle s’est enregistrée en essayant l’effet de filtre fantôme parce qu’apparemment, c’est assez difficile à utiliser réellement – du moins selon la star des médias sociaux James Charles dans sa légende TikTok «Je suis un fantôme».

Comment fonctionne le filtre fantôme TikTok?

Voulez-vous essayer le défi de la danse vous-même? Regardez des vidéos de tutoriel sur la danse et rappelez-vous que c’est ainsi que fonctionne le filtre fantôme.

Megan Hatch est un écrivain chez YourTango qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement et aime la culture pop sur Internet. Suivez-la sur Instagram et Twitter pour un contenu artistique et amusant.