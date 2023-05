Est-ce que Queen Charlotte aura une saison 2 sur Netflix ?

in

Netflix

La première saison de la reine charlotte Il est déjà disponible sur Netflix, mais les fans veulent connaître les détails de la deuxième édition. Y aura-t-il de nouveaux épisodes ?

©Netflixla reine charlotte

S’il y a quelque chose que tu as fait Bridgerton depuis sa première sur Netflix attire des utilisateurs du monde entier. L’histoire, basée sur les livres de Julia Quinn, est l’une des préférées des téléspectateurs. En fait, la grande preuve en est que ses deux premières saisons sont parmi les plus regardées de l’histoire de la plateforme.

À tel point que, face à une telle fureur, Netflix a récemment élargi cet univers avec la première de la reine charlotte. C’est le 4 mai que les épisodes qui composent cette bande ont atteint l’écran de la plateforme. Avec India Amarteifio comme protagoniste et Golda Rosheuvel jouant à nouveau la reinecette histoire de dépassement et d’émotion est déjà parmi les plus vues.

Cependant, comme cela arrive avec une production se référant à Bridgerton, c’est déjà l’une des séries les plus abouties du géant du streaming. De plus, la vérité est que plusieurs fans ont apprécié toute la saison malgré le fait que seuls quelques jours se sont écoulés depuis son grand lancement.

La reine Charlotte aura-t-elle une saison 2 ?

Pour cette raison, beaucoup se demandent déjà si la série aura une deuxième saison. En tout cas, c’est quelque chose que, pour le moment, il est impossible de savoir. Ceci est dû au fait la reine charlotte Il est sorti il ​​y a quelques jours seulement. Et, bien que Netflix renouvelle souvent la série à seulement deux semaines de sa première comme dans le cas de L’agent de nuitce n’est peut-être pas l’occasion.

Il convient de noter que la reine charlotte Il n’y a toujours pas une semaine depuis sa première. Mais, au cas où une deuxième édition serait donnée, elle sera confirmée dans, apparemment, un mois. Autrement dit, cela indique qu’il n’arriverait sur Netflix qu’au début ou à la fin de 2024.

