Le frère de Pop Smoke révèle sa dernière conversation et se demande pourquoi le rappeur n’avait pas de sécurité

Obasi Jackson a également expliqué où il en était dans son processus de deuil et pourquoi il était important que les hommes noirs soient vulnérables.

Le recul est toujours de 20 à 20, et après la mort de Pop Smoke, ses proches sont aux prises avec les problèmes qui ont conduit à sa mort tragique. En février, la nouvelle du meurtre de Pop Smoke a rapidement circulé dans le monde entier après qu’il ait été durement abattu lors d’un vol par invasion de domicile à Los Angeles. Les autorités ont appréhendé des suspects impliqués, et tandis que l’affaire contre eux se renforce, le frère de Pop, Obasi Jackson, discute de la mort du rappeur le Tranquillité d’esprit avec Taraji. « Tout ce qu’il a vécu, c’était juste – il fut un temps où il a traversé une situation où les gens le rabaissaient et le comptaient. Il y avait beaucoup de menaces sur sa vie à cause de cela », a déclaré Obasi sur la série Facebook Watch. « Les gens essayaient de comprendre d’où venaient les menaces. Je ne pensais pas que quiconque ferait ça et c’est juste beaucoup de choses qui entrent en jeu. » Obasi se demande également pourquoi son frère était en déplacement sans la protection appropriée. «Vous allez là-bas sans sécurité. Je suis juste comme, je ne peux même pas comprendre», dit-il. « C’est ahurissant pour moi que quelqu’un laisse une superstar sortir sans sécurité. Cela me préoccupe toujours. Cela n’a tout simplement aucun sens. Donc, je ne veux pas pointer du doigt, ce n’est pas qui je suis en tant que personne, mais la vérité est ce qu’est la vérité et c’est quelque chose qui me dérange. « «Ce week-end, ce dimanche, je venais de le voir», a déclaré Obasi à propos de sa dernière conversation avec son frère. « Ma mère et mon frère étaient assis dans la pièce et avons discuté pendant des heures, ce qui n’était pas arrivé depuis des années. Cette dernière conversation était, d’accord, je sais que mon frère m’aime et il sait que je l’aime vraiment. » Obasi a commencé à s’étouffer et a ajouté: « Il a dit qu’il m’aimait. » Le processus de deuil n’a pas de délai ni de limites, et Obasi a expliqué qu’il « le poussait à travers » quand il s’agissait de pleurer son frère. « Je pleure. Je crois fermement aux hommes, les hommes noirs aussi, ils devraient être vulnérables », at-il ajouté. « Les hommes noirs devraient être vulnérables et se permettre de s’ouvrir et de montrer au monde ce qu’ils ressentent et qui ils sont vraiment. Nous avons été réprimés. Nous avons été enfermés. Et c’est là que toutes ces actions barbares surviennent. de. » « Où ça s’arrête? Il n’y a pas que Pop Smoke. Ce n’est pas seulement King Von. Ce n’est pas seulement Nipsey [Hussle]. « Assurez-vous de vous connecter Tranquillité d’esprit avec Taraji sur Facebook Regardez pour entendre ce que Obasi Jackson avait à dire à propos de Pop Smoke. Son épisode est diffusé le lundi 4 janvier à 9h / 12h HE.