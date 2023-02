Le film dramatique Prime Video avec Emma Mackey basé sur une histoire vraie

in

Prime Video a dans son catalogue le film idéal pour profiter de ce week-end : il met en vedette Emma Mackey et c’est une histoire vraie. la connaître.

©IMDBEmma Mackey dans Eiffel

Emma MacKeyAu fil des ans, elle est devenue l’une des actrices les plus importantes et emblématiques du show business. Au cours de sa carrière, il a joué dans différents succès à la fois sur grand écran et sur la jeune fille. En fait, il a de nouveau triomphé avec un film disponible sur Première vidéo.

Le titre en question est Eiffeloù Emma Mackey fait partie du casting et, bien qu’elle ne soit pas la protagoniste exclusive, elle est la co-star. Cette bande est basée sur une histoire vraie et l’actrice brille par sa performance où elle donne le meilleur d’elle-même. Tout savoir sur ce long métrage idéal à voir ce week-end.

Synopsis d’Eiffel :

Gustave Eiffel vient de terminer sa collaboration à la création de la Statue de la Liberté, ce qui, sans aucun doute, a conduit l’ingénieur à être au sommet du monde. Cependant, autour de son succès, il y a aussi des pressions, notamment celle que le gouvernement français lui impose : concevoir quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition universelle de Paris en 1889, mais il n’est pas intéressé. Cependant, tout change lorsqu’une femme de son passé apparaît et que le feu de sa passion interdite se rallume, l’inspirant à changer à jamais le visage de Paris.

Bande-annonce Eiffel :

Le casting d’Eiffel :

Romain Duris

Emma MacKey

Pierre Deladonchamps

Armande Boulanger

juliette blanche

Michèle Clément

Julien Sarazin

Philippe Hérisson

Bruno Raphaël

Pierre Le Baleur

Alexandre Steiger

Manet andranique

Jérémie Pétrus

Jérémy Lopez

Damien Zanoli

Sophie Fougère

Frédéric Merlo

Clémence Boué

