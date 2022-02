The Batman: An Extra Long Noir Thriller – Critique du film

Pendant ce temps, le personnage de DC Comics Homme chauve-souris quelque chose de semblable comme James Bond devenir : un héros qui change toujours un peu et s’adapte à son époque, mais reste le même dans son essence et entre régulièrement dans le monde avec de nouveaux films cinémas Retour.

Cette fois, c’est le réalisateur Matt Reeves qui donne une nouvelle couche de peinture au vengeur noir coiffé, et surtout pour ça Tons noirs et quelques nuances de gris a utilisé. Vous pouvez voir le résultat extrêmement sombre de la 03 mars 2022 admirer si Le Batman arrive dans les cinémas allemands.

D’ici là, nous vous dirons dans notre critique de film sans spoilersi le film avec Robert Pattinson vaut vraiment le détour et dans quelle mesure ce Batman diffère de ses prédécesseurs.

Batman : une critique

La bonne nouvelle d’abord : « The Batman » se déroule dans une phase précoce de la carrière du héros dans la lutte contre le crime, mais vous épargne cela histoire d’origine typique avec des parents morts dans la ruelle et un Grotte pleine de chauves-souris. Au lieu de cela, le travail se concentre sur la transformation d’un vengeur inaccessible en une lueur d’espoir pour les opprimés.

Pourtant, il est tout à fait possible que l’intrigue aussi sans connaissance préalable pour profiter, si après toutes ces années avec le Masked Avenger à Hollywood, il y a encore des téléspectateurs qui n’ont pas entendu parler de Le collier de perles de Martha à savoir.

Et même les fans des nombreuses adaptations cinématographiques, bandes dessinées et dessins animés et séries peuvent encore être surpris par le film de Reeves, car un Batman comme celui-ci n’a que rarement été vu auparavant. La version de Pattinsons du personnage mondialement connu mélancolique, sombre et fermé. Un héros taciturne qui se voit davantage comme un outil de vengeance.

Comme il se doit, le style narratif de « The Batman » est très lent, l’ambiance est oppressante et le monde et les personnages qui l’habitent sont distincts plus réaliste et terre à terre quand nous l’avons reçu du modèles de bandes dessinées familier avec. Vous pouvez probablement voir le résultat comme thriller noir dénoter, une visite au désespoir.

En conséquence, les créateurs de ce travail travaillent avec beaucoup d’images sombres, peu de lumière, beaucoup de pluie, des personnalités brisées et toute une charge de mollet Corruption, atrocités et décadence morale. Le Batman décrit ici est un produit de ce monde et, à juste titre, le rencontre comme un marteau à vapeur impitoyable de la justice.

Celles-ci version largement réaliste Alors que Batman s’appuie également sur des années d’entraînement et d’équipement que seul un milliardaire peut se permettre, sa façon d’utiliser ses capacités n’a jamais été aussi crédible que celle présentée ici.

©Warner Bros. Divertissement.

The Batman : Chasse à l’homme sans contrainte de temps

Malgré l’écrasante Autonomie de près de trois heures déplore l’usine pas de ralenti, Mais au contraire. Il y a pas de scènes inutiles et seuls quelques clichés sont un peu trop longs. L’intrigue semble être d’une seule pièce l’ambiance est prenante et plein de mélancolie, mais jamais habillé inutilement.

En plus de cela, au moins les personnages principaux très bien travaillé et complexe et sont convenablement mis en scène par les acteurs appropriés. Batman respectivement Bruce Wayne rend un traçable et développement sensible du caractère à travers, ce qui donne à l’œuvre complète une juste valeur ajoutée.

Mais « The Batman » est aussi convaincant à d’autres égards, par exemple dans le imagerie subtile et le plus régulier aussi signer de la musique. Il n’y a pratiquement pas d’erreurs logiques, car le film est cohérent en lui-même et les fils lâches sont tous reliés entre eux ou du moins correctement noués vers la fin.

Cependant, qui est sur un pleine charge d’action était heureux sera probablement déçu ici. Le film de Reeves a quelques Scènes de combat et de poursuitemais ceux-ci sont relativement rares et plutôt utiles, néanmoins bien mis en scène et exceptionnellement bien chorégraphié.

Par:

Ambiance saisissante

Des personnages bien travaillés

Intrigue passionnante

Ambiance noire réussie

Excellente imagerie

Personnage principal convaincant

Pas de ralenti

Haute qualité technique

contre:

Très long à près de trois heures

Peu d’acteurs de soutien malades

La version de Matt Reeves de Batman suit certaines lignes de bande dessinée, ce qui signifie que vous n’avez probablement jamais vu une version du vengeur masqué comme celle-ci sur grand écran. Plus thriller que film d’action cette œuvre est plus proche de Todd Phillips Joker que de la trilogie de Christopher Nolan.