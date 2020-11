Kevin Hart a inventé une histoire d’extorsion pour couvrir la tricherie, dit un ex-ami

L’ancien ami de Hart, JT Jackson, a été accusé d’avoir tenté d’extorquer le comédien avec une copie d’une sex tape.

On ne sait pas ce qui est pire: un ami ou un amant méprisé. Kevin Hart a peut-être été en mesure de réparer son mariage après avoir trompé sa femme alors enceinte Eniko Parrish, mais son amitié avec JT Jackson est morte et enterrée. L’année dernière, Jackson faisait face à plus de quatre ans de prison après que Hart l’ait accusé d’extorsion. Selon les rapports, Jackson aurait envoyé à Hart un texte indiquant que s’il ne recevait pas des millions de la part du comédien, il publierait sa sex tape. Jackson a fait surface avec son avocat qui a dit Comédie Hype que les accusations portées contre son client sont fabriquées. « Cela a commencé comme un homme qui a trompé sa femme enceinte le week-end de son anniversaire à Vegas », a déclaré l’avocat Jacob Glucksman. « C’est ainsi que cette histoire a été menée pendant longtemps et l’équipe de Kevin a réussi à faire passer ce récit à Kevin victime de quelque chose qui s’est passé à Las Vegas. » Il a ajouté plus tard: « Ce que Kevin Hart a fait à Las Vegas, c’était une mauvaise décision de sa part. C’était une erreur de sa part. Mais ce qui s’est passé, c’est que Kevin a réuni une équipe très puissante et bien connue. les avocats, avec ses agents, ses directeurs, qu’est-ce que vous avez, et ils ont essentiellement concocté une histoire pour que Kevin ressemble à la victime de l’affaire. « En septembre 2019, il a été rapporté que les charges retenues contre Jackson avaient été abandonnées en raison de preuves insuffisantes. « Kevin Hart, je lui souhaite bonne chance. Il a commis une erreur ce week-end », a déclaré Glucksman. « Mais pour qu’il se fasse victime d’un crime qui ne s’est jamais produit, ce n’est pas correct. Je pense que quand cela se résume à cela, nous allons avoir douze personnes assises dans un jury qui [are] va être d’accord avec cette preuve. « Jackson fait toujours face à des accusations de deux chefs d’accusation pour utilisation non autorisée d’informations d’identification personnelle et d’un chef d’accusation de tentative de dissimulation et de vente de biens volés. Regardez l’interview de Jackson avec son avocat ci-dessous.