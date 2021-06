Pourquoi l’ancien président de la NRA, David Keene, a été trompé dans son discours d’ouverture devant des chaises vides

Le 23 juin 2021, Change the Ref, une organisation de sécurité des armes à feu, a publié une vidéo montrant l’ancien président de la National Rifle Association (NRA) David Keene s’adressant à un stade rempli de chaises vides.

À l’époque, Keene croyait qu’il répétait un discours qu’il devait prononcer devant la classe de finissants de la James Madison Academy. Cependant, la James Madison Academy n’existe pas.

Patricia et Manuel Oliver, parents d’un élève décédé lors de la fusillade dans l’école de Parkland, ont incité l’ancien président de la NRA à prononcer un discours devant 3 044 chaises vides – des chaises représentant les victimes de la violence armée à l’école qui auraient obtenu leur diplôme cette année. .

Keene a commencé son discours devant les rangées et les rangées de chaises vides en disant : « Cette année, vous vous êtes concentré sur l’un des plus importants de [James] Les amendements de Madison, le deuxième amendement.

« Il y en a qui continueront à se battre pour vider le deuxième amendement, mais je serais prêt à parier que beaucoup d’entre vous seront parmi ceux qui se lèveront et les empêcheront de réussir », a-t-il poursuivi.

« Une écrasante majorité d’entre vous ira à l’université, tandis que d’autres peuvent décider que leur rêve dicte une voie différente vers le succès »

Malheureusement, aucun des étudiants représentés par les chaises vides n’ira à l’université à l’automne ou ne poursuivra ses rêves de réussite.

Les 3 044 chaises vides auxquelles Keene a prononcé son discours sont appelées la « classe perdue ».

La vidéo contient le discours de Keene, des images des chaises vides, l’audio des appels au 911 passés par les étudiants dans des situations de tireur actif et leurs parents ainsi que le son des coups de feu.

Keene a été amené à croire qu’il répétait simplement son discours d’ouverture qu’il donnerait au faux lycée. Il ignorait complètement qu’il n’y avait ni une James Madison Academy, ni une véritable cérémonie de remise des diplômes.

David Keene n’était pas le seul avocat de la NRA à être dupé pour prendre la parole lors de la remise des diplômes fictive. John Lott Jr., auteur de « More Guns, Less Crime », a également été conférencier lors de la « remise des diplômes ». Le livre de Lott est souvent appelé la « bible » de la NRA, dit la vidéo.

« Les défenseurs du contrôle des armes à feu et les démocrates vous combattront bec et ongles », a déclaré Lott en s’adressant au public des chaises vides.

« Ils veulent aller dire ‘Nous avons arrêté 3,5 millions de personnes dangereuses.’ Je le regarde comme nous avons arrêté 3,5 millions de citoyens respectueux des lois qui voulaient obtenir une arme à feu », a-t-il déclaré en poursuivant son discours sur les vérifications des antécédents.

Les Oliver, co-fondateurs de Change the Ref, ont organisé la fausse remise des diplômes. Ils ont commencé Change the Ref après que leur fils, Joaquin, a été tué dans la fusillade à Marjory Stoneman Douglas High School en 2018.

« Ironiquement, si les hommes avaient effectué une vérification des antécédents de l’école, ils auraient vu que l’école est fausse », a noté un porte-parole de Change the Ref dans un communiqué de presse.

Manuel et son équipe ont planifié la fausse cérémonie de remise des diplômes il y a plus de trois mois dans le but de mettre en lumière les étudiants qui ont perdu la vie à cause de la violence armée.

« J’ai assisté à la remise des diplômes de mon fils trois mois après qu’il ait été abattu, après qu’il ait été abattu quatre fois avec un AR-15. Il ne s’agit pas d’être égoïste et de penser que cela ne vous arrivera jamais, juste parce que j’ai des nouvelles pour vous. Cela pourrait arriver », a-t-il déclaré à USA Today.

Après avoir prononcé leurs discours lors de la fausse répétition, Keene et Lott ont appris que la remise des diplômes avait été annulée, mais n’ont pas été informés que la remise des diplômes n’avait jamais existé.

Lorsqu’on lui a demandé un commentaire sur le discours de Buzzfeed News, Lott a répondu : « Vous me dites que tout était une configuration ? »

Lott exige maintenant que l’intégralité de son discours de 15 minutes soit publié, affirmant qu’il a été édité hors contexte pour la vidéo de deux minutes Change the Ref. Manuel a répondu à sa demande en disant : « Il n’y a pas eu de montage… Ils ont prononcé le discours. Ce sont leurs mots. Ils y croient. »

« C’est ce que croient ces gars et ce que nous avons fait, c’est de l’appeler et de le diffuser pour que tout le monde le sache », a-t-il ajouté.

« Ils pourraient être faits. Ils pourraient se sentir idiots », a-t-il déclaré. « Honnêtement, il ne s’agit pas d’eux. Il s’agit des 3 044 chaires qui manquaient à un élève à cause de la violence armée, et ces deux gars font partie du problème et ils sont loin de faire partie de la solution.

Aux États-Unis en 2019, un enfant ou un adolescent était tué toutes les 2 heures et 36 minutes. Selon le Children’s Defence Fund, les armes à feu ont tué plus d’enfants et d’adolescents que les cancers, la pneumonie, la grippe, l’asthme, le VIH/sida et les opioïdes réunis.

