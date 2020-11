Un affilié de Terror Squad parle en passant du fait que Fat Joe a commis de vrais meurtres

Marco Santi a grandi en face de Fat Joe, et a finalement rejoint son équipage Terror Squad.

Lors d’une interview avec John Alite et Gene Borrello, Santi a expliqué son histoire avec Joe et a ajouté que Joe était définitivement un gars qui faisait tout ce qu’il rappait. [Jump to four minutes.]

«Nous nous sommes rencontrés en faisant du graffiti, et à partir de là, nous étions juste attachés à la hanche jusqu’à ce que je parte pour l’armée», a expliqué Marco. « Joe était un vrai G. Les gars comme John et Joe sont main dans la main. Ces gars-là, ils sont dans la rue, ils ont vendu la drogue, ils ont commis les meurtres, ils ont fait des choses comme ça. »

Alite est définitivement un meurtrier. En 2011, il a plaidé coupable d’avoir tué deux personnes et a déclaré en avoir tué quatre autres. (Parce qu’il a coopéré avec les procureurs dans leur affaire contre le célèbre patron de la famille Gambino, John Gotti, il n’a fini par purger qu’environ un an.) Selon Santi, Fat Joe a également un décompte des corps. L’achetez-vous?