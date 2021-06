Le réalisateur d’Aquaman 2, James Wan, accueille Amber Heard de retour sur Atlantis

Amber Heard a été accueillie « de retour à Atlantis » par le réalisateur James Wan pour Aquaman et le royaume perdu. Une suite directe de 2018 Aquaman, le film ramènera Heard en tant que Mera aux côtés de Jason Momoa en tant que super-héros titulaire. Alors que la suite à venir approche de la production, Heard a régulièrement publié des mises à jour sur les réseaux sociaux pour la taquiner de retour au rôle malgré la controverse persistante sur son casting.

Le samedi, Ambre entendu a posté une nouvelle image sur Instagram révélant une belle carte qu’elle avait obtenue du Aquaman 2 équipe de production. Dans la légende, Heard dit qu’elle est « en quarantaine », y compris un emoji de sirène pour effet. La note manuscrite ci-jointe, qui semble avoir été incluse avec des fleurs, se lit comme suit : « Amber – Bienvenue à Atlantis. Love James & Rob. »

Dans d’autres publications sur Instagram, Heard a révélé qu’elle suivait son entraînement physique en vue de son retour en tant que Mera. Elle a également posté une photo d’elle avec Momoa tout en notant qu’elle était « prête à y revenir ». Récemment, sa co-star Yahya Abdul-Mateen II s’est également amusée en publiant une image de lui-même traversant ce qui semblait être le Aquaman 2 scénario.

Entendu commencer sa quarantaine avec James Wan l’accueillant de retour pour Aquaman 2 signifie que la pétition populaire pour que l’actrice soit renvoyée du projet a finalement échoué. Avant la production, plus de 1,8 million de noms avaient été ajoutés à une pétition en ligne demandant à Warner Bros. de refondre le rôle de Mera avec quelqu’un d’autre. L’année dernière, Heard a rejeté la pétition tout en ajoutant qu’elle avait hâte de commencer la production de la suite.

« Les rumeurs et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas [casting decisions] parce qu’ils n’ont aucun fondement dans la réalité », a déclaré l’actrice de Mera à Entertainment Weekly en novembre. « Seuls les fans ont réellement fait Aquaman et Aquaman 2 se produire. J’ai hâte de commencer l’année prochaine. »

Jason Momoa avait également été tellement excité de revenir à Aquaman qu’il s’est même impliqué dans le scénario. Lors d’une apparition sur Le spectacle de Drew Barrymore, Momoa a expliqué à quel point il était tellement investi dans l’histoire de la suite qu’il a contribué au processus d’écriture. Il a également expliqué comment le plan était que le film soit tourné en juillet, coïncidant avec le début de son processus de quarantaine par Heard jusqu’à la fin juin.

« Après avoir terminé le premier, je suis allé avec mon partenaire d’écriture et nous avons imaginé le second et nous sommes allés présenter l’idée », a déclaré Momoa. « La meilleure chose que je puisse vous donner, c’est que je l’aime tellement que j’ai participé à l’écriture de celui-ci. Et donc, nous avons fait le premier traitement et ensuite James [Wan] et notre écrivain original David [Leslie Johnson-McGoldrick] l’a terminé. Et tous nos cœurs y sont. Au lieu de simplement obtenir un script et de le faire, vous êtes à 100% encouragé par votre réalisateur et vos co-scénaristes. »

L’acteur a ajouté: « C’est donc excitant pour moi et je suis ravi d’y aller. Je pars en juillet et nous commençons le tournage. » Aquaman et le royaume perdu devrait sortir le 16 décembre 2022. Vous pouvez voir plus de publications sur les réseaux sociaux de Heard en suivant Amber Heard sur Instagram.

