Qui est Anya Taylor-Joy? Tout ce qu’il faut savoir sur l’actrice de «  The Queen’s Gambit  »

Si vous avez regardé la nouvelle émission Netflix très addictive Le gambit de la reine, vous vous demandez peut-être qui est l’acteur qui joue le personnage principal, Beth Harmon.

Tout d’abord, si vous n’avez pas regardé Le gambit de la reine Pourtant, il s’agit d’un joueur d’échecs orphelin nommé Beth Harmon qui doit lutter contre la dépendance tout en s’efforçant de devenir le meilleur joueur d’échecs au monde.

L’incroyable rôle féminin est joué par Anya Taylor-Joy, mais qui est-elle et pourquoi a-t-elle l’air si familière?

De qui est Anya Taylor-Joy Le gambit de la reine?

Émissions de télévision et films Anya Taylor-Joy: De quoi la connaissez-vous?

Anya Taylor-Joy est une actrice américano-argentine-britannique connue pour son rôle révolutionnaire dans le film d’horreur La sorcière.

Taylor-Joy a même remporté le Breakthrough Actor Award aux Gotham Independent Film Awards pour son rôle.

Elle avait également le rôle principal dans le film Morgan, aussi bien que Emma et a joué le rôle de Casey Cooke dans les films Divisé et Verre.

Qui est le petit ami d’Anya Taylor-Joy?

Taylor-Joy sort actuellement avec le photographe Ben Seed. Cependant, elle a tendance à garder sa relation assez privée afin de ne pas publier à son sujet sur les réseaux sociaux.

Bien que les deux aient été vus en train de se promener à Londres en mai.

Seed a pris des photos de célébrités comme Sir Ian McKellen et Ellie Goulding.

Taylor-Joy est le plus jeune de six frères et sœurs.

Anya Taylor-Joy a 24 ans et est née le 16 avril 1996, ce qui en fait une Bélier.

Elle est la plus jeune de six frères et sœurs, donc les vacances sont probablement un peu mouvementées. La sœur dont elle est la plus proche en âge a sept ans de plus et sa sœur aînée est dans la cinquantaine.

À propos de sa grande couvée, Taylor-Joy a déclaré: «J’ai la chance de venir d’une grande famille, mais ensuite, à cause de l’écart d’âge, j’ai été élevée comme une enfant unique. J’ai donc eu le meilleur des deux mondes.

D’où vient Anya Taylor-Joy?

Elle est née à Miami, en Floride. Cependant, sa famille a déménagé elle et ses frères et sœurs en Argentine peu après sa naissance.

Fait intéressant, elle ne parlait que l’espagnol et n’a appris l’anglais qu’à l’âge de 8 ans.

Quand elle avait 6 ans, elle et sa famille ont déménagé à Londres, ce qui était difficile pour Taylor-Joy car elle ne connaissait pas la langue.

Elle se souvient: «J’étais très seule quand nous sommes arrivés ici. J’ai pensé que si je refusais d’apprendre l’anglais, mes parents devraient me ramener à la maison en Argentine. J’étais dans une école internationale mais personne d’autre ne parlait espagnol. Je me suis donc senti très isolé.

Cependant, Anya Taylor-Joy s’est adaptée à vivre à Londres depuis qu’elle y vit actuellement.

À 16 ans, elle quitte l’école pour devenir actrice.

Anya Taylor-Joy a quitté l’école à l’âge de 16 ans après avoir été victime d’intimidation pour devenir actrice. Elle a fréquenté la Hill House Prep School de West London et la Queen’s Gate School.

Elle se souvient: «Quand j’étais plus jeune, je ne me sentais pas vraiment à ma place, j’étais trop anglaise pour être argentine, trop argentine pour être anglaise, trop américaine pour être quoi que ce soit. Les enfants ne me comprenaient tout simplement sous aucune forme ni sous aucune forme, et j’étais vraiment victime d’intimidation. J’étais enfermé dans des casiers, vous savez, exclu des salles de classe, pas invité à faire des choses. Ce n’était pas agréable. J’ai passé beaucoup de temps à pleurer dans les salles de bain. Nous sommes des créatures sociales et nous ne faisons pas bien quand nous ne sommes pas acceptés, ou lorsque nous avons l’impression de ne pas appartenir à nulle part.

Elle a décidé de déménager à New York à l’âge de 14 ans, puis de quitter l’école deux ans plus tard pour devenir actrice à plein temps.

Quelle est la valeur nette d’Anya Taylor-Joy?

La valeur nette d’Anya Taylor-Joy est estimée à 1 million de dollars.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.