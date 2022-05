The Seven Deadly Sins annonce une suite d’anime: Les quatre chevaliers de l’apocalypse

L’animé de »Les sept péchés capitaux » poursuivra son histoire. L’hebdomadaire Shonen vient d’annoncer que le manga »Les Quatre Chevaliers de l’Apocalypse » aura une adaptation en série animée, une histoire qui est une suite de »The Seven Deadly Sins », d’un manga publié en janvier 2021 écrit et dessiné par Nakaba Suzukile créateur original de la franchise.

Le nouvel anime a été annoncé dans le cadre du 10e anniversaire du manga original « Seven Deadly Sins », qui a été publié pour la première fois en 2012. Des détails supplémentaires sur ce nouvel anime, tels que le studio qui le produit, le casting ou la date de sortie, sont encore disponibles. Être annoncé. Le magazine a également révélé un nouvel art officiel du protagoniste de cette suite.

La nouvelle série se déroule plusieurs années après les événements de l’histoire originale et se concentre sur les aventures d’un nouveau héros, Percival. Poursuivi par les chevaliers de Camelot parce qu’il est prophétisé qu’il deviendra l’un des quatre chevaliers qui provoqueront la fin du monde, Percival se lance à la recherche des trois autres figures de la prophétie avec Lancelot, un guerrier fils de Ban , l’un des membres originaux de l’Ordre des sept péchés capitaux.

»The Seven Deadly Sins » a créé son anime en 2014. Les deux premières saisons de la série et son premier film ont été produits par le studio Photos A-1, qui a été à l’origine de grands succès comme »Sword Art Online ». Après ces premières saisons, la production s’est chargée de Studio Deendate à laquelle l’anime a été autorisé pour une sortie internationale par Funimation, et diffusé exclusivement sur Netflix.

On ne sait toujours pas si Funimation, qui s’est récemment associé à Crunchyroll, ou Netflix ont l’intention de publier l’anime suivant sur leur plate-forme. »The Seven Deadly Sins » est actuellement disponible via le service de streaming Netflix avec 5 saisons.