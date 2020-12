Kanye West a une fois donné à Kim Kardashian West un cadeau de Noël qu’il savait que ses fans détesteraient

Kim Kardashian West et Kanye West sont l’un des couples hollywoodiens dont on parle le plus. Lorsqu’ils ne bougent pas pour leur statut relationnel, les cadeaux de West pour Kardashian West font souvent la une des journaux. Depuis que le couple a commencé à se fréquenter en 2012, West a célébré nombre de leurs événements mémorables avec des objets extravagants. Certains des cadeaux comprenaient un hologramme du père de Kardashian West, Robert Kardashian, Sr., et des actions dans la ligne de vêtements de West, Yeezy.

C’était un cadeau de Noël particulier de l’Ouest qui a retourné la tête de plusieurs fans de Kardashian West en 2013.

Les fans ont qualifié le sac Hermes Birkin que Kanye West a donné à Kim Kardashian West pour Noël de « bizarre » et « stupide »

En décembre 2013, Kardashian West a partagé l’un de ses cadeaux de Noël de Kanye via Instagram. À l’époque, le couple était seulement fiancé et Kardashian West avait récemment donné naissance à leur fille, North. Le message était une photo d’un sac Hermes Birkin en cuir marron. Alors que le sac reposait sur un oreiller, les partisans de Kardashian West pouvaient voir un artiste peindre le sac. Les personnages ont été peints à la main par l’artiste George Condo. Les peintures montraient trois modèles nus et un monstre vert sur le côté gauche du sac à main. Kardashian West a sous-titré la photo avec plusieurs hashtags qui disaient: «#HandPaintedGeorgeCondo #HermesBirkin #OneofOne #ChristmasPresentFromYeezy.»

Bien que Kim ait apparemment aimé le cadeau de West, de nombreux commentateurs Instagram n’étaient pas très satisfaits du sac à main peint. Plusieurs utilisateurs ont accusé les Wests d’endommager le sac de luxe. D’autres ont estimé que le sac à main n’était pas facile à regarder, malgré son prix. Selon The Hollywood Reporter, le sac coûtait 40 000 € à l’Ouest avant l’œuvre d’art.

«Comment peut-elle regarder ça et penser que c’est cool ou mignon. C’est le sac à main le plus laid que j’aie jamais vu; Je me fiche que ce soit un sac Birkin ou pas! Un utilisateur d’Instagram a écrit sous la publication de Kardashian West.

«La profanation comme celle d’un Birkin devrait être illégale», a déclaré un autre commentateur d’Instagram.

« Si étrange. Dans quel genre de société vivons-nous. Aime-toi toi-même! s’est exclamé un troisième utilisateur d’Instagram.

«Tellement stupide, quel gâchis», a déclaré un quatrième commentateur Instagram.

George Condo a admis que lui et Kanye West savaient que les fans de Kim Kardashian West deviendraient « furieux » après avoir vu le sac à main

En juin 2014, Condo s’est entretenu avec W Magazine pour discuter de la controverse entourant le cadeau de Noël de West à Kardashian West. Au cours de l’interview, Condo a déclaré que West l’avait contacté en décembre 2013 pour peindre le sac Birkin de Kardashian West. Condo a réalisé l’illustration de l’album de West, Ma belle fantaisie tordue sombre, et heureusement obligé quand West l’a appelé à propos de la conception.

«Je veux vraiment offrir quelque chose à Kim pour Noël. Elle a une énorme collection de sacs Birkin. Peut-être que vous pouvez en peindre un »», a déclaré Condo.

Condo a continué à dire que, bien que la commande de West soit venue le même mois que Noël, il a terminé la pièce en 15 minutes. L’artiste a également déclaré que lui et West s’attendaient à ce que Kardashian West reçoive des réactions négatives une fois qu’elle aurait posté le cadeau.

«Kanye et moi savions immédiatement que les gens qui connaissaient notre collaboration penseraient que c’était amusant, mais que la base de fans de Kim deviendrait folle», a déclaré Condo. «Le but était de prendre une icône du consumérisme et de la changer, ce qui est comme un blasphème. «Vous ne pouvez pas faire ça! Cela court-circuite le concept d’intouchable des gens, c’est pourquoi c’était amusant à faire.

Il sera intéressant de voir comment les Wests ont surpris leurs fans avec leurs cadeaux cette année. Après une année 2020 tumultueuse, le couple serait en bons termes.