Ozzy Osbourne annule tous ses spectacles : "Je n’imaginais pas que mes journées de tournée se termineraient ainsi."

in

Musique

L’auteur-compositeur-interprète a annoncé l’annulation de sa tournée européenne.

©Getty ImagesLa tournée d’Osbourne débuterait à Helsinki en mai

Le musicien Ozzy Osbourne a annulé toutes les dates de sa prochaine tournée, que j’avais déjà reporté. Le compositeur également britannique informé qu’il a un problème de santé qui l’empêche d’effectuer la tournée.

« C’est probablement l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à partager avec mes fidèles fans (…) Croyez-moi quand je dis que l’idée de décevoir mes fans m’énerve vraiment plus que vous ne le saurez jamais« , a déclaré le chanteur dans un communiqué.

+ Qu’est-il arrivé à Ozzy Osbourne ?

Ozzy, qui était membre de Sabbat noirse souvint que il y a quatre ans, il a eu un grave accident au cours duquel il s’est endommagé la colonne vertébrale et que, malgré le fait que sa voix soit bonne, après trois opérations, des traitements aux cellules souches, des séances de kinésithérapie et de nouveaux traitements, son corps est toujours affecté.

Le chanteur a remercié ses followers pour leur patience dans la conservation des billets après avoir reporté sa tournée en Europe, qu’il a dit qu’il devra annuler complètement, car vous n’êtes pas physiquement capable de faire face à tous les défis que le voyage apportera.

« Je n’aurais jamais imaginé que mes journées de tournée se termineraient ainsi. (…) Je tiens à remercier ma famille, mon groupe, mon équipe, mes vieux amis de Juda Priest et bien sûr mes fans pour leur dévouement, leur loyauté et leur soutien sans fin et pour m’avoir donné la vie dont je n’aurais jamais rêvé. .« , a-t-il poursuivi dans sa déclaration.

Osbourne a dit que Son équipe travaille actuellement sur des idées pour que le musicien puisse se produire sans avoir à se déplacer de ville en ville et de pays en pays.. L’interprète de rêveur assuré qu’ilLes remboursements de billets seront disponibles au point d’achat.

En plus des problèmes de dos qui ont conduit à cette annulation, d’autres maux se sont ajoutés, comme Diagnostic de la maladie de Parkinson en janvier 2020 Oui avoir contracté le coronavirus en avril 2022. La tournée aurait commencé à Helsinki, en Finlande, en mai.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?