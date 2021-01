Les salles de cinéma devraient rebondir au box-office, mais pas avant 2023

La bonne nouvelle pour les amoureux de l’expérience cinématographique? Un analyste de confiance du secteur estime que les salles de cinéma rebondiront à des niveaux records. Les mauvaises nouvelles? Cela n’arrivera probablement pas avant 2023. Mais cela signifie peut-être qu’il y a une lumière au bout du tunnel pour les chaînes de théâtre et les studios qui peuvent surmonter la tempête. Tout cela se résume à une demande refoulée de films une fois qu’il sera à nouveau sûr de le faire pour le grand public.

Cette prédiction au box-office vient d’Eric Wold de B. Riley Securities. Wold est un analyste chevronné qui est une source de confiance pour les types de Wall Street dans ce domaine. Dans une récente note aux clients, Wold a expliqué que les entreprises présentes dans l’espace d’exposition, telles que les théâtres AMC, ont connu une reprise plus lente que prévu après la catastrophe de 2020. Cela tient en grande partie au fait que le déploiement des vaccins a été désordonné et lent. En tant que tel, 2021 n’a pas offert de pâturages plus verts au box-office. Au moins pas encore. Mais Wold pense que cela entraînera une demande encore plus forte une fois que la situation s’améliorera. Par rapport à 2019, lorsque le total du box-office national a atteint un record de 11,9 milliards de dollars, il pense que 2021 verra les ventes chuter de 40%. Puis 7% en 2022.

Mais au-delà, la navigation est fluide. Eric Wold s’attend à ce que les ventes de billets au box-office national enregistrent un 7% augmenter en 2023. Si cela était vrai, un nouveau record serait établi et Hollywood pourrait respirer plus facilement. Mais on espère que les choses commenceront à s’améliorer au cours des prochains mois. Même si plusieurs grands films tels que Ghostbusters: l’au-delà, Pas le temps de mourir et Morbius ont été retardés récemment, dit Woll, « Tant que vous pouvez vous rendre en juillet, vous pouvez participer à la reprise. » Cela signifie que si les studios et les théâtres peuvent tenir jusqu’à l’été, ils peuvent participer à la reprise. Même si ce sera une reprise relativement lente.

Cela signifie que les studios, les théâtres et les cinéphiles devront peut-être subir davantage de retards dans les mois à venir. Des titres comme Veuve noire qui n’ont pas encore été repoussés le seront presque certainement. Alors que certains blockbusters aiment Wonder Woman 1984 ont opté pour la voie du streaming, il est généralement difficile pour les grands films comme celui-là de gagner suffisamment d’argent avec une version hybride. En tant que tel, de nombreux studios semblent satisfaits de s’en sortir, aussi frustrant que cela puisse être de subir ces retards et ces changements de date de sortie.

Étant donné que le box-office a chuté de 81,6% en 2020 par rapport à 2019, même une amélioration marginale en 2021 serait la bienvenue. Comme le suggère Eric Wold, les recettes au box-office pourraient atteindre environ 7 milliards de dollars cette année, en supposant que tout se passe bien. AMC Theatres a récemment obtenu un financement pour éviter la faillite. Les vaccins sont, lentement mais sûrement, mis au monde. En supposant que les services de streaming ne consomment pas totalement le paysage médiatique au cours de l’année prochaine, les salles de cinéma devraient être de retour en grand. Finalement. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Salles de cinéma, Billetterie