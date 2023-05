Jackie Chan et John Cena s’unissent dans la première bande-annonce du film d’action tant attendu, Hidden Strike

Icône du film d’action et des arts martiaux Jackie Chan fait équipe avec X rapide star et lutteur professionnel de la WWE John Cena dans la première bande-annonce et affiche de Frappe cachée. Sorti avec l’aimable autorisation de XYZ Films, le duo de héros d’action échange des sarcasmes et élimine les méchants dans leurs propres styles distinctifs alors que Frappe cachée devient rapidement un « must-watch » pour les fans de films d’action. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Frappe cachée dessous.





Bien que la simple idée que Jackie Chan et John Cena s’unissent pour rendre justice, éviter les explosions, faire des blagues et généralement passer un moment rempli d’action est probablement plus que suffisante pour vous convaincre des mérites de Frappe cachée, voici l’intrigue de toute façon. Hidden Strike suit Chan et Cena en tant que deux anciens soldats des forces spéciales qui doivent escorter un groupe de civils le long de «l’autoroute de la mort» de Bagdad jusqu’à la sécurité de la zone verte.

Frappe cachée est réalisé par Scott Waugh, qui est surtout connu pour Besoin de vitesse et dirigera ensuite l’ensemble d’action Les Consommables 4d’après un scénario écrit par Arash Amel de Une guerre privée et Augmenter notoriété. Dirigé par Jackie Chan (Heure de pointe, histoire policière) et John Cena (F9 : la saga rapide, la brigade suicide), Frappe cachée mettra également en vedette des personnalités comme Pilou Asbæk (Samaritain, Game of Thrones), Amadeus Serafini (Scream : la série télévisée, les jours d’été, les nuits d’été), Zhenwei Wang (Le Karaté Kid), Minghao Hou (Quand nous étions jeunes), et plus.

Hidden Strike a eu un voyage dramatique sur les écrans

Précédemment intitulé Snafusuivie par Projet Xet puis Projet X-Traction avant d’atterrir sur Frappe cachée, le film de l’équipe Jackie Chan / John Cena a connu une période tumultueuse à l’écran. Le projet a été révélé pour la première fois en 2018, un peu avant que le statut de Cena en tant que star de cinéma ne commence à se développer grâce à des rôles tels que la préquelle de Transformer. Bourdonsortie CC La brigade suicideet la neuvième tranche du Rapide et furieux saga.

Le tournage a commencé en Chine au cours duquel, malgré la dépendance du monde occidental au box-office étranger de la région, les relations entre les États-Unis et la Chine ont été quelque peu bouleversées en raison de drames liés au commerce. Frappe cachée terminé vers la fin de 2018, mais ni Cena, Chan, ni personne d’autre n’ont vraiment beaucoup parlé du film, à part Cena qui a fait l’éloge de son séjour en Chine et de son expérience de travail avec Jackie Chan.

Les choses ont empiré pour Frappe cachée lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, puis pire encore lorsque Cena a qualifié Taiwan de pays lors de sa tournée promotionnelle pour F9quelque chose qui est fortement découragé par les médias chinois.

Mais, avec la première bande-annonce et l’affiche de Frappe cachée Arrivant maintenant après tout ce temps et taquinant les bouffonneries explosives de Jackie Chan et John Cena, nous nous sommes rapprochés de plus en plus pour enfin voir le film d’action qui a duré six ans.

Frappe cachée n’a pas encore de date de sortie mais arrive bientôt.