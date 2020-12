Cyberpunk 2077: la prothèse Johnny Silverhand recréée dans la vraie vie par une solution illimitée pour faire un don lors d’essais cliniques

Lorsqu’il s’agit de produits dérivés inspirés des jeux vidéo, la plupart des gens pensent aux figurines en vinyle, aux chaises de jeu, peut-être même aux portraits et aux étuis de téléphone. Pour la plupart des gens, l’idée de prothèses ne vient pas immédiatement à l’esprit.

Pour l’organisation à but non lucratif connue sous le nom de Limbitless Solution, cependant, ces types de prothèses inspirées des médias font partie de la vie quotidienne. L’organisation se spécialise dans la création de ces types de bioniques personnalisés afin de mieux aider les personnes dans le besoin à restaurer une partie des fonctionnalités perdues avec un membre manquant d’une manière unique et amusante.

Selon leur site Web, l’équipe prend des mesures préliminaires pour produire des membres bioniques en utilisant l’impression 3D pour les enfants en plus des adultes, des vétérans et des premiers intervenants. Également sur leur site Web, ils parlent un peu de leur énoncé de mission:

«Chez Limbitless Solutions, notre mission est de renforcer la confiance et d’accroître l’accessibilité dans la communauté des différences de membres grâce à la bionique infusée d’art. Notre équipe combine l’ingénierie et l’art pour promouvoir l’accès et l’engagement dans l’éducation STEAM (science, technologie, ingénierie, art et mathématiques) pour un avenir plus inclusif.

Les membres sont conçus pour être capables de saisir des objets et d’effectuer d’autres gestes, tout en étant beaucoup plus abordables que les prothèses comparables sur le marché. Cette fois-ci, ils l’ont fait sortir du parc avec leur dernière recréation d’une icône de jeu vidéo nouvellement sortie.

Le personnage du Cyberpunk 2077 récemment sorti, connu sous le nom de Johnny Silverhand lui-même (joué par Keanu Reeves), arbore un beau membre prothétique – ce qui est plus ou moins courant dans Night City. En tant que tel, Xbox et CD PROJEKT ROUGE se sont associés à Limbitless Solution pour donner vie à cette prothèse.

La chaîne Youtube officielle Xbox a publié une vidéo détaillant un peu le projet et à quoi serviront les prothèses:

La vidéo se termine par un appel à l’action pour les fans de Cyberpunk 2077 pour soutenir également l’effort d’équipe Limbitless. Leur site Web à 3Dhope.com offre de plus amples informations sur leurs objectifs et la possibilité de faire un don et d’aider leurs efforts.

Ce n’est pas non plus la première fois que Limbitless utilise des personnages de la culture pop comme base pour la construction de prothèses. Ils se sont également associés et ont produit une prothèse Iron Man aux côtés de Robert Downey Jr., ainsi que des prothèses sur le thème de Halo avec 343 Industries.

Les prothèses produites par ce partenariat seront données pour être utilisées dans des essais cliniques pour des tests à venir en 2021. Espérons que nous pouvons voir des projets comme celui-ci devenir plus courants, afin que ceux qui ont des prothèses puissent devenir encore plus à l’aise avec eux-mêmes.