Rencontrez Levi Ackerman, le soldat le plus puissant de l’humanité"L’attaque des Titans"

Avec lui première de la la saison dernière extrait de «Attack On Titan» (Shingeki no Kyojin), nous verrons le retour de l’escouade de reconnaissance et de nos héros à leur stade adulte, le capitaine levi reviendra tout comme puissant et calculateur que jamais et pour cette raison nous passons en revue un peu de son l’histoire et dans le anime acclamé. / SPOILERS À VENIR

Levi Ackerman, Aussi connu comme Capitaine Levi, c’est lui capitaine d’escouade d’opérations spéciales du corps d’exploration, et est connu comme « Le soldat le plus fort de l’humanité. »

Levi est une personne sérieuse, de Caractère ferme et des idées claires. Il a un grand respect pour la discipline et est un conscrit avec un énorme potentiel pour être un leader, car vos commandes sont toujours claires et précises, sans que personne n’ose remettre en question son autorité.

Il a une petite taille, mais malgré cela, montre l’esprit et la maturité d’un adulte, ainsi que la ruse d’un soldat qui a traversé toutes sortes de difficultés. Il est facile de le mettre en colère, mais il lui est très difficile de se mettre en colère au point de perdre son sang-froid. Il a une patience raisonnable et semble toujours avoir un mot pour chaque situation.

Levi fera son apparition dans la nouvelle saison de « Attack On Titan » reprendre sa rivalité avec lui titan bête, cherchera à faire tout ce qu’il faut pour protéger l’humanité des Titans et de leur peuple.

« Attack On Titan » saison 4 est actuellement en cours tous les dimanches depuis Crunchyroll et Funimation.