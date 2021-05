Joshua Bassett est-il gay? Regardez sa «  vidéo de sortie  »

Joshua Bassett a jailli à propos de Harry Styles dans une interview qu’il a qualifiée de «vidéo de sortie».

La star de «High School Musical: The Series» a parlé pour nous tous quand il a fait l’éloge de Styles comme «charmant» et «chaud», avant de glisser dans le fait que ses commentaires peuvent être une indication de sa sexualité.

« Je pense que c’est un gars sympa, ne dit pas trop, mais quand il parle, c’est important », a déclaré Bassett de l’ancienne star de One Direction qui a également fait allusion à sa propre identité queer dans sa musique et son style.

Joshua Bassett est-il gay?

Dans l’interview, les fans ont demandé à Bassett ce qu’il admirait le plus à propos de Styles. Il a félicité son jeu d’acteur, son chant et sa mode.

« Il est juste cool … qui ne pense pas que Harry Styles est cool? » Il a demandé. «De plus, il a chaud, tu sais? Il est aussi très charmant. Beaucoup de choses. »

«C’est aussi ma vidéo de sortie, je suppose», a-t-il conclu, amenant les fans à spéculer sur la sexualité de Bassett.

Bassett n’a pas explicitement identifié s’il était gay, bisexuel, pansexuel ou queer, et il ne voulait même pas nécessairement dire ce qu’il avait dit.

Certains utilisateurs de médias sociaux a accusé le jeune homme de 20 ans de queerbaiting, bien que cela soit quelque peu injuste et pourrait invalider son coming out.

D’autres ont fait valoir que le contrecoup était biphobe car il est possible que Bassett ne soit pas attiré par un seul sexe.

Quoi qu’il en soit, il est important de noter que Bassett ne doit à personne aucune autre explication sur sa sexualité, et qu’il n’est pas juste de l’étiqueter.

Bassett n’a pas clarifié ses commentaires dans l’interview et il n’a pas non plus répondu à sa déclaration plus tard, mais sa facilité à mentionner le coming-out pourrait être un message important pour les jeunes LGBTQ, en soulignant que sortir ne doit pas être intimidant.

Bassett, en tant que membre de la génération Z, fait partie de la «génération la plus étrange de tous les temps».

Un membre de la génération Z sur 6 s’identifie ouvertement comme LGBTQ, plus élevé que n’importe quelle génération précédente.

Joshua Bassett et Sabrina Carpenter se sont-ils séparés?

La vie amoureuse de Bassett est à l’origine de nombreuses spéculations depuis fin 2020.

Quand Olivia Rodrigo, co-star de «High School Musical» de Bassett et ex-rumeur, a sorti son morceau «Driver’s License», beaucoup ont spéculé qu’il s’agissait de Bassett.

Selon la rumeur, Bassett sortait avec Sabrina Carpenter, qui serait «cette fille blonde» dont Rodrigo chantait.

La piste virale a enflammé un trio captivant de chansons de Bassett, Carpenter et Rodrigo qui, selon la rumeur, se rapportent toutes.

Cependant, Bassett est toujours venu à la défense des deux femmes et a combattu la spéculation d’une querelle.

«J’espère que les gens n’oublieront pas la valeur [Olivia] et Sabrina amène au monde en dehors du drame « , a-t-il dit. » Et j’espère que les gens regarderont en profondeur qui ils sont au lieu de se contenter de ragots superficiels «

Bassett et Rodrigo ont repris le tournage de la série ensemble, peu de temps après le déroulement du drame.

Bassett et Carpenter, quant à eux, ne semblent pas avoir été vus ensemble récemment, il est donc difficile de savoir si le couple est toujours ensemble – ou s’ils l’ont jamais été.

