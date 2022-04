Jenna Bush Hager révèle que son père George W. Bush l’a encouragée à s’enfuir

Jenna Bush Hager aurait pu épouser son mari, Henry Chase Hager, d’une manière totalement différente.

Aujourd’hui avec Hoda et Jenna mercredi matin, Jenna a révélé que son père, George W. Bush, voulait qu’elle s’enfuie au lieu de planifier un grand mariage.

L’ancien président George W. Bush et Jenna Bush posent pour un photographe avant son mariage avec Henry Hager au Texas. Shealah Craighead / La Maison Blanche via Getty Images

« Mon père voulait que nous nous enfuyions parce que c’était pénible », a-t-elle déclaré à Hoda Kotb. « Il était comme, ‘Qu’est-ce que vous faites? Vous devriez juste vous enfuir. »

Jenna a noté que son père avait dit cela pendant sa présidence de 2001 à 2009. Cependant, elle ne pensait pas qu’il aurait préféré qu’elle se marie de la même manière que Travis Barker et Kourtney Kardashian l’auraient fait après les Grammys 2022.

« Je ne sais pas s’il voulait que nous allions à Vegas pour le faire », a déclaré Jenna.

Le couple a fini par se marier en 2008 au Prairie Chapel Ranch de sa famille à Crawford, au Texas. Juste avant de descendre l’allée, Jenna a partagé un doux moment avec son père.

« Je pense que mon père est venu me chercher dans une camionnette, dans sa camionnette, et il a dit: » Tu es magnifique, bébé « , puis nous avons juste pleuré tous les deux », se souvient-elle sur AUJOURD’HUI en mai 2021.

Son mariage était si spécial que Jenna a également gardé un souvenir spécial de la cérémonie.

« Je me souviens avoir vu Henry clairement, debout devant cette croix que mon père avait aidé à construire pour nous », a-t-elle déclaré. « Il est toujours là, donc nous avons nos services de Noël là-bas que nous organisons, nos enfants doivent s’y tenir. »

Jenna Bush Hager (R) et Henry Hager font une pause alors qu’ils coupent leur gâteau de mariage lors d’une réception en leur honneur après leur cérémonie de mariage au Texas. Shealah Craighead / La Maison Blanche via Getty Images

Jenna et Henry partagent leurs trois enfants – Mila, 8 ans, Poppy, 6 ans et Hal, 3 ans. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Jenna a partagé une jolie photo de retour d’elle et Henry ensemble le jour de leur mariage.

« DIX ans avec celui-ci à mes côtés – je ne pourrais jamais imaginer ce jour de mai à quel point la vie serait belle », a-t-elle déclaré en 2018. « Je t’aime H. »

