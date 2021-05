« Qui a tué Sara? »: Comment Ana Lucía Domínguez a eu un rôle dans la série Netflix

hjh OFFICE ST. LUCIA 3 places - Canapé lounge Noir

ST. LUCIA: design classique, finition de haute qualitéLe divan lounge ST. LUCIA pourrait provenir d'un série TV au milieu des années 70, car déjà à cette époque on pouvait trouver ce type de meuble particulier dans de nombreux bureaux ou dans des salles de séjour. Aujourd'hui ces meubles intemporels font leur grand retour! Le look rétro s'adapte non seulement à votre propre maison, mais également aux espaces d'attente pour des visiteurs. Le ST. LUCIA se distingue par ses détails raffinés, tels que le dossier en demi-cercle qui permet à vos bras de se reposer. Grâce à son rembourrage épais, ce canapé est très confortable et vous pouvez vous détendre en toute tranquillité. Ce canapé fait non seulement bonne figure dans votre coin salon, mais également séparé comme accroche-regard.3 placesDivan lounge moderne en design trendyRevêtement en simili-cuirRembourrage doux pour un confort d'assise élevéFabrication de qualité et robuste, très grande stabilitéPiètement design et solide en métal léger chroméPatins en plastique antidérapants pour la protection du solMontage facile Instructions de montage Cet article est livré en pièces détachéesLe montage en quelques étapes simples doit être fait par le client.Pour les ressorts à gaz, les roulettes de chaise, les pieds etc. il va de soi qu'aucun montage n'est nécessaire. Conseils d'entretien Afin de préserver longtemps la belle apparence de votre chaise bureau, nous aimerions vous présenter ici quelques astuces et conseils relatifs à l'entretien de votre chaise bureau, en vous montrant comment nettoyer et prendre soin du cuir, du simili-cuir et du tissu de façon correcte. Download PDF