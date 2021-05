Un combattant d’arts martiaux se termine à l’hôpital avec un pénis cassé

Mr. Membr Mr Membr Pompe à pénis avec manomètre

La pompe à pénis Mr Membr équipée d’un manomètre vous donne une érection plus grande et plus puissante. Cette pompe à pénis efficace est dotée d’un manomètre intelligent qui vous offre une image claire de vos progrès et de vos résultats lorsque vous pompez. Le cylindre transparent est gradué en centimètres ce qui vous permet de voir votre pénis grossir et grandir à vue d’œil. Le vide stimulant vous donne une érection temporairement plus grande pour une session en solo torride ou si vous voulez impressionner votre partenaire. La pompe à pénis Mr Membr avec manomètre a une longueur interne de 20 cm et un diamètre interne extensible allant de 2,7 à 5,9 cm. La pompe est réalisée en silicone et en plastique ABS sans phtalates et sans latex.