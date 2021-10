Comment choisir un fournisseur en ligne pour l’équipement de votre établissement CHR ?

Avec le développement des outils informatiques et des offres disponibles sur internet, les professionnels bénéficient, eux aussi, d’une plateforme pratique et rapide pour s’équiper en toute simplicité. Qu’il s’agisse d’un bar, d’un restaurant, ou d’un café tendance, votre établissement CHR se gère facilement au fil de vos commandes en ligne pour des livraisons rapides et du matériel de qualité au meilleur prix. Toutefois, les nombreuses références d’équipements CHR laissent place à un vaste choix qu’il n’est pas toujours facile d’orienter. Nous vous expliquons tous les détails pour un achat en ligne qui comble toutes vos attentes et vous indiquons les meilleurs fournisseurs professionnels pour votre établissement.

Quels sont les avantages d’un achat de matériel CHR sur internet ?

En faisant le choix d’un spécialiste en ligne, vous pouvez commander de nouveaux équipements à tout moment afin d’organiser l’ouverture de votre café, réaliser des travaux dans votre restaurant, remplacer un matériel défectueux ou un mobilier usagé. Quels que soient vos besoins, vous trouverez toutes les références utiles à votre domaine d’activité sur internet, des fournitures non consommables essentielles aux équipements techniques de la cuisine ou de vos sanitaires.

Les sites dédiés en ligne vous garantissent de plus des prix très attractifs pour équiper votre établissement CHR tout en maîtrisant dans les meilleures conditions possibles votre budget. Des tarifs avantageux auxquels s’ajoutent également l’opportunité de ventes privées ou de déstockages pour des remises toujours plus importantes sur votre facture, sans aucun compromis sur la qualité de votre matériel.

Enfin, les délais de livraison et les avis clairement énoncés des précédents clients vous permettent de comparer efficacement les offres disponibles. Il vous suffit alors de quelques clics pour trouver l’équipement ou le fournisseur idéal, sans quitter votre bar, votre restaurant, ou votre café.

Comment réussir vos achats d’équipements CHR en ligne ?

Autrefois source d’arnaques ou de problèmes de transactions, les sites commerçants en ligne sont aujourd’hui sécurisés et vous offrent des prestations de qualité et rassurantes pour toutes vos commandes. Le développement des différentes procédures quant à la protection des données et des consommateurs vous permet également de réaliser vos achats en ligne sereinement pour votre entreprise.

Les bons réflexes pour un achat sûr et satisfaisant

Dès lors que vous souhaitez investir dans un nouveau mobilier, un équipement supplémentaire, ou des fournitures indispensables à votre activité CHR, il est important de prendre le temps de comparer les offres et de choisir un fournisseur fiable et compétent pour vous accompagner. Dans cet objectif, vous pouvez commencer par vous renseigner auprès d’autres restaurateurs de votre quartier ou par le biais de forums professionnels pour identifier des enseignes réputées et sérieuses. N’hésitez pas également à consulter les différents avis des professionnels sur les sites marchands ou les blogs concernés. Si vous devez prendre un certain recul sur ces commentaires, ils vous indiquent cependant une tendance quant aux engagements de l’enseigne visée.

Enfin, il est conseillé de consulter les conditions d’achat, mais aussi les délais de livraison en amont de vos commandes afin d’éviter toute mauvaise surprise. Les possibilités de retour et les garanties de votre matériel sont aussi des notions importantes à ne pas négliger afin de vous assurer un produit qui correspond pleinement à vos attentes et vos besoins. Le service client, quant à lui, doit pouvoir être contacté facilement par téléphone ou mail pour vous garantir un accompagnement personnalisé en cas de nécessité.

Quels fournisseurs en ligne pour votre établissement CHR ?

Que vous cherchiez du matériel de restauration, des matières premières non consommables pour le service de vos clients, ou encore un équipement professionnel spécifique, nous vous proposons une sélection de fournisseurs réputés pour leur sérieux.

CHR Avenue – efficacité

Avec un large choix de matériel de cuisine professionnel et une expérience de plus de vingt ans, CHR Avenue est un fournisseur en ligne qui propose des équipements variés de la cuisson à la ventilation, en passant par la laverie et le froid. Si l’enseigne présente un bon rapport qualité/prix , certaines marques ne sont pas au catalogue. La livraison est cependant gratuite dès 1 500€ de commande et plusieurs produits disposent d’une garantie de deux ans.

METRO – facilité

Réputée pour son service dédié aux professionnels de la restauration, l’enseigne METRO dispose également d’options pour commander en ligne vos équipements CHR depuis chez vous. Les tarifs avantageux et la proximité de nombreux points de vente partout en France peuvent vous rassurer sur le service client pour un contact rapide et facile en cas de besoin.

Matériel-Horeca – coup de coeur

Boutique en ligne spécialisée, Matériel-Horeca est un fournisseur réputé qui vous propose un catalogue varié et disposant des plus grandes marques pour vos équipements professionnels. Maintien-chaud, mobilier, accessoires, ou encore lavage, vous vous orientez rapidement sur les rubriques intuitives de ce site pour une commande rapide et un service client à votre écoute. Les garanties proposées et la livraison rapide vous permettent de profiter de votre matériel avec l’esprit serein et dans les meilleurs délais.