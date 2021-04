JoJo Siwa se présente comme pansexuelle: pourquoi elle est un modèle pour les jeunes LGBTQ

JoJo Siwa devient encore plus honnête sur sa sexualité, s’imposant davantage comme un modèle pour les jeunes LGBTQ.

Après avoir révélé qu’elle faisait partie de la communauté LGBTQ en janvier et confirmé plus tard sa relation avec sa petite amie Kylie Prew, Siwa a précisé qu’elle s’identifiait comme pansexuelle.

En parlant ouvertement de sa sexualité, Siwa a déclaré: « Je pense que c’est la première fois que je me sens si personnellement heureuse. »

La sensation des médias sociaux est appréciée des élèves du primaire et des préadolescents qui regardent son contenu joyeux, écoutent sa musique et soutiennent ses innombrables gammes de produits.

Siwa a une influence puissante, ce qui rend son histoire de coming-out d’autant plus festive qu’elle laisse ses jeunes adeptes découvrir le pouvoir de vivre de manière authentique.

Pourquoi JoJo Siwa se présente-t-elle comme pansexuelle maintenant après avoir précédemment refusé de lui donner une sexualité par un label spécifique?

L’ancien de 17 ans Danse les mamans star dit que, au départ, elle était réticente à étiqueter sa sexualité.

« Je n’ai jamais voulu [coming out] être un gros problème « , dit-elle. » Je ne sais toujours pas ce que je suis. C’est comme, je veux le comprendre. Et j’ai cette blague. Son nom est Kylie. Et donc je dis que je suis Ky-sexual … Mais comme, je ne sais pas, bisexuel, pansexuel, queer, lesbienne, gay, hétéro. Je dis toujours juste gay parce que ça le couvre ou queer parce que je pense que le mot-clé est cool. «

«J’aime queer», ajoute-t-elle. « Techniquement, je dirais que je suis pansexuel parce que c’est comme ça que j’ai toujours été toute ma vie, c’est comme si mon humain est mon humain. »

Siwa dit qu’elle s’identifie au terme pansexuel car il englobe une perspective plus fluide sur la sexualité.

«Techniquement, je dirais que je suis pansexuelle parce que c’est comme ça que j’ai toujours été toute ma vie, c’est comme si mon humain est mon humain», dit-elle.

Siwa dit qu’elle savait s’identifier comme LGBTQ depuis qu’elle était petite et sa mère aussi. Cependant, d’autres n’acceptaient pas autant.

Même une adolescente avec son niveau d’influence n’est pas à l’abri de l’homophobie en ligne.

Siwa se souvient avoir vu des commentaires de parents disant qu’ils ne laisseraient plus leurs enfants la soutenir, mais elle n’a pas laissé les réactions négatives l’atteindre.

«Je ne veux pas que les gens regardent mes vidéos ou achètent mes produits s’ils ne veulent pas soutenir non seulement moi, mais aussi la communauté LGBTQ», dit-elle.

La sortie de Siwa ouvre la voie à une représentation plus LGBTQ.

Avec 54 millions de fans sur TikTok, YouTube et Instagram, le parcours de sortie de Siwa compte.

C’est une jeune personne hautement monétisée dont les vidéos ont créé un tout nouveau type de contenu hautement produit que d’autres créateurs ne pouvaient que rêver de reproduire.

Siwa savait que dans un monde où tant de gens sont obligés de cacher leur sexualité pour obtenir ou conserver un emploi, sortir aurait pu tout risquer.

«J’ai beaucoup de choses qui auraient pu disparaître à cause de ma vie amoureuse», dit Siwa.

L’article continue ci-dessous

Mais elle a quand même choisi de le faire d’une manière qui lui semblait organique et fidèle.

Siwa est sortie via un TikTok filmé dans sa chambre et utilisant « Born This Way » de Lady Gaga comme son.

Elle en a également parlé avec ses followers sur Instagram Live avant de faire toute presse.

La sortie de Siwa n’était pas un moment de lutte ou un secret déguisé creusé par les médias. Au contraire, Siwa a parfaitement lié sa sexualité à sa présence en ligne joyeuse et festive qui consiste à apprendre aux enfants à être les plus heureux.

Malgré les réactions négatives, le soutien à Siwa a été monumental et, espérons-le, a envoyé un message à d’autres jeunes LGBTQ que sortir ne doit pas être si intimidant.

«Je n’ai jamais reçu autant de soutien du monde», dit-elle. « Je pense que c’est la première fois que je me sens si personnellement heureux. »

À la tête d’une nouvelle génération de jeunes LGBTQ et d’alliés, Siwa a consolidé sa place en tant que modèle puissant diffusant des messages d’amour et d’acceptation de soi.

« C’est la première fois, personnellement, que je suis comme, whoa, bonheur. Je suis si fier d’être moi. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.