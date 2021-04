Ces selfies de l’hélicoptère Mars de la NASA avec le rover Perseverance sont tout simplement incroyables

Une magnifique nouvelle mosaïque de photos montre Mars de la NASA Rover de persévérance et l’hélicoptère Ingenuity comme vous ne les avez jamais vus auparavant.

La persévérance surveille le petit hélicoptère comme un parent adoré dans l’image, que le scientifique citoyen Seán Doran a cousu à partir de 62 photos prises mardi 6 avril par le rover de la taille d’une voiture.

Il a fallu quelques heures pour réaliser la mosaïque, que Doran a postée aujourd’hui via son compte Twitter, @_TheSeaning. Il a dit qu’il avait soumis les images constituantes à un « processus de réduction du bruit, de réparation et de mise à l’échelle » avant de les combiner.

En rapport: Les 10 meilleurs « selfies » de robots spatiaux

Le scientifique citoyen Seán Doran a créé cette mosaïque de l’hélicoptère Perseverance and Ingenuity du rover martien de la NASA, en utilisant 62 images capturées par Perseverance le 6 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS / Seán Doran)

« Ensuite, il y a une tâche laborieuse de correction des différences d’exposition entre les images. Puis un autre traitement d’image pour arriver à un dernier regard », a déclaré Doran à 45secondes.fr par e-mail.

La NASA a également partagé un point de vue similaire aujourd’hui de Perseverance, qu’elle a présenté comme un « selfie », montrant une vue animée du rover regardant Ingenuity, puis sa caméra montée sur le bras. Cette mosaïque a également été construite à partir de 62 images, ont déclaré des responsables de l’agence.

« Le rover Perseverance Mars de la NASA a pris un selfie avec l’hélicoptère Ingenuity, vu ici à environ 13 pieds (4 mètres) sur cette image du 6 avril 2021, le 46e jour martien, ou sol, de la mission », des responsables de la NASA Jet Propulsion Laboratoire, qui supervise la mission Persévérance, a écrit dans une description d’image.

Vidéo: Regardez l’hélicoptère Mars de la NASA se dérouler comme un papillon

Le rover Perseverance Mars de la NASA a pris un selfie avec l’hélicoptère Ingenuity, vu ici à environ 13 pieds (3,9 mètres) du rover, le 6 avril 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS)

Les deux mosaïques capturent la perspective d’un moment historique de l’exploration planétaire. Les membres de l’équipe de la mission préparent Ingenuity pour son premier vol d’essai, qui pourrait avoir lieu dès dimanche (11 avril).

Cette sortie – le tout premier vol propulsé par un robot dans le ciel d’un monde extraterrestre – sera suivie par une poignée d’autres au cours d’une campagne d’un mois qui vise à montrer que l’exploration aérienne est faisable sur Mars.

Si l’ingéniosité réussit, les futures missions de la planète rouge peut généralement inclure des hélicoptères , qui pourraient servir de repéreurs pour les rovers et collecter des données par eux-mêmes, ont déclaré des responsables de la NASA.

Ingéniosité ne recueillera aucune donnée, puisque le 4-lb. (1,8 kilogrammes) le giravion ne transporte aucun instrument scientifique. Mais il documentera ses vols avec une caméra haute résolution. Et Perseverance regardera également, à distance de sécurité. Il y a même une chance que le rover puisse enregistrer l’audio des vols d’Ingenuity en utilisant son deux microphones embarqués , Ont déclaré des responsables de la NASA.

« Se concentrer sur la connexion entre Percy et Ginny était un choix évident pour cette composition », a écrit Doran dans son e-mail. « C’est très excitant de voir de nouvelles photos d’une autre planète, mais celle-ci est très spéciale, et je m’attends à ce que la démonstration technologique soit un grand succès. »

Une fois le travail d’Ingenuity terminé, Perseverance commencera à se concentrer sérieusement sur sa propre mission scientifique. Le robot à six roues recherchera des signes de la vie antique sur Mars et collectera et mettra en cache des dizaines d’échantillons pour un futur retour sur Terre.

Ce travail, ainsi que les vols d’Ingenuity, auront lieu sur le sol du cratère Jezero de 28 miles de large (45 kilomètres), où Perseverance et l’hélicoptère ont atterri ensemble le 18 février. lac et un delta fluvial il y a des milliards d’années.

Vous pouvez trouver plus de travaux de traitement d’image de Doran à son compte Twitter et sur sa chaîne YouTube .