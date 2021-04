‘The Crown’ a officialisé le début de la production de sa saison 5

On sait que le cinquième saison de la célèbre série Netflix, ‘La Couronne’, commencera le tournage en juillet prochain dans le Royaume-Uni.

La série à succès Netflix suit le règne de la reine Elizabeth, l’un des monarques les plus anciens de l’histoire.







Les deux premières saisons de la série ont joué Claire Foy comme Queen Elizabeth, tandis que Vanessa Kirby joué le Princesse Margaret et Matt Smith au Le prince philip.

La troisième saison du spectacle en vedette Olivia Colman se concentrant sur l’histoire de la reine Elizabeth des années plus tard, tout en Helena Bonham Carter fait de même avec le rôle de la princesse Margaret.

Au cours de la quatrième saison de « The Crown », qui a été créée en novembre dernier, Gillian Anderson et Emma Corrin monopolisé les couvertures lors de la lecture Margaret Thatcher Pourtant le princesse Diana respectivement. Maintenant, alors que la série approche des temps modernes avec sa cinquième saison, un certain nombre de nouveaux noms arrivent bientôt au casting.

Comme annoncé par Variety, l’équipe de production commencera ses travaux en juillet prochain dans le nord de Londres. De plus, la production de l’émission aura les mesures de sécurité sanitaire les plus strictes en raison de la pandémie de coronavirus.







La saison 5 de «The Crown» mettra en vedette des poids lourds du jeu britannique. Elizabeth Debicki jouera le rôle de la princesse Diana, tandis que Dominic ouest jouera le Prince Carlos et Imelda Staunton jouera le rôle de la reine Elizabeth.

Pour le moment, la cinquième saison de « The Crown » n’a pas de date de sortie officielle, cependant, maintenant qu’il a été annoncé qu’elle commencera la production en juillet prochain, il ne serait pas étrange qu’elle puisse faire ses débuts sur Netflix à la fin de l’année.