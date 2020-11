Khloé Kardashian taquine Tristan Thompson à propos des infidélités sur « KUWTK »

Le scandale Jordyn Woods a provoqué leur rupture et Khloé n’a pas fini de se moquer de son ex pour ses manières de tricher.

Le statut de leur relation reste un mystère car il y a eu des rumeurs selon lesquelles Khloé Kardashian et Tristan Thompson se seraient réunis. Cependant, Khloé suggère souvent que le couple n’est que de bons amis qui excellent dans la coparentalité – des commentaires qui semblent réfuter les informations selon lesquelles ils ont ravivé leur romance. Les choses ont changé pour le couple à la suite du scandale Jordyn Woods qui a séparé l’équipage Kardashian-Jenner de la meilleure amie de sœur Kylie. De nombreuses déclarations et un Discussion sur la table rouge épisode plus tard, Jordyn a révélé que lors d’une fête, Tristan avait fait une avance injustifiée et l’avait embrassée. Jordyn Woods a été nixed de la L’incroyable famille Kardashian met en vedette le cercle social et a construit son propre empire sans ses ex-amis à ses côtés. Khloé et Tristan sont en bons termes alors qu’ils élèvent leur fille True, mais cela ne signifie pas que Khloé n’a pas fini de donner à Tristan une période difficile à propos de ses infidélités. Sur un épisode de KUWTK, Khloé et Tristan étaient FaceTiming alors qu’elle lui montrait son oreiller décoré. Elle s’est fait une « amie » avec l’oreiller parce qu’à l’époque elle se mettait en quarantaine, et Tristan a plaisanté en disant que c’était un peu comme le personnage de Tom Hanks dans le film Naufragé. Khloé a dit à son ex que le nom de son oreiller était « Quarantina » pendant qu’il riait, puis elle a piqué: « C’est Tina. Je sais à quel point vous aimez les autres femmes, alors … Ba-dam-bum. « Ce n’était pas tout. Plus tard, Khloé a mis une paire de lunettes de lecture et Tristan a dit: «Oh, tu ressembles à la fille intelligente que je vais tromper au test.» Khloé a répondu: «Dieu merci, tu as dit:« Lors d’un test ». »Tristan a pris les deux plaisanteries dans la foulée.