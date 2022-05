Consoles de nouvelle génération : une pénurie de puces à prévoir jusqu’en 2024

Depuis les consoles de nouvelle génération Playstation 5 et Xbox série X/S sont arrivés sur le marché, il est presque impossible d’en trouver un. Surtout Sony se bloque avec le production son matériel extrêmement en retard. Le problème est depuis le début manque de jetons. Cela est dû, entre autres, à la pandémie corona développé.

Jusqu’à présent, on a souvent émis l’hypothèse que la pénurie de semi-conducteurs est toujours jusqu’en 2023 pourrait s’arrêter. renseignements PDG Pat Gelsinger est maintenant encore plus pessimiste à propos de CNBC.

Dans une interview accordée à la chaîne d’information CNBC Gelsinger exprime son scepticisme quant à l’hypothèse selon laquelle le manque de puces jusqu’à fin 2023 est fini. En attendant, selon lui, la pénurie affecte non seulement les puces elles-mêmes, mais aussi outilspour les produire.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous pensons que la pénurie globale de semi-conducteurs va maintenant dériver en 2024 par rapport à nos estimations précédentes de 2023 à 2024, simplement parce que la pénurie a maintenant touché l’équipement et que certaines de ces usines sont de plus en plus difficiles. »selon le PDG d’Intel.