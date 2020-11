Petite amie de Charles Dance: Qui est Alessandra Masi?

La quatrième saison de La Couronne a un nouvel ajout à sa distribution.

Emma Corrin jouera la princesse Diana et Gillian Anderson sera choisie pour Margaret Thatcher.

Charles Dance jouera le rôle de Louis Francis Albert Victor Nicholas Mountbatten AKA Louis Mountbatten, mentor et grand oncle du prince Charles.

Mais qui est la petite amie de Charles Dance dans la vraie vie?

Qui est la petite amie de Charles Dance, Alessandra Masi?

Alessandra Masi est une actrice et directrice de production italienne.

Elle est née à Bologne, en Italie, où elle a grandi dans une famille riche. Les autres détails sur ses parents ne sont pas rendus publics.

Elle a également obtenu un diplôme en cinéma de l’Université de Bologne.

Pourquoi Alessandra Masi est-elle connue?

Alessandra Masi est une directrice de production et une actrice travaillant dans l’industrie cinématographique.

En tant que directrice de production, elle a travaillé sur Après la guerre, Le livre de la vision, Edward Enderby, et L’auberge au bord du monde, dans lequel Charles Dance joue un rôle principal.

Elle est également connue pour son rôle dans La cible, Paysage étrange, et Norma, un téléfilm.

En plus de son travail d’actrice, elle a occupé le poste de responsable de l’emplacement pour Île Rose, un épisode de 1993, et deux épisodes de Maître de Aucun.

Quel âge a Alessandra Masi?

Actuellement, Alessandra Masi a 53 ans.

Charles Dance a actuellement 73 ans, donc les deux tourtereaux sont séparés de vingt ans.

Sa valeur nette se situe entre 1 et 5 millions de dollars.

Comment Alessandra Masi et Charles Dance se sont-ils rencontrés?

La rumeur veut que Masi et Dance se soient rencontrés sur le tournage de Le livre de la vision en 2018.

Masi a servi de directeur de production de l’unité pendant que Dance jouait dans le film.

En septembre 2020, Alessandra Masi et Charles Dance ont été surpris en train de se fermer les lèvres lors du Festival du film de Venise.

Avec qui Charles Dance était-il marié avant de commencer à sortir avec Alessandra Masi?

Charles Dance et Alessandra Masi ne sont ensemble que depuis quelques années.

Avant Alessandra Masi, Charles Dance était marié à la célèbre sculpteur Joanna Haythorn.

Leur mariage a duré 34 ans et s’est terminé en 2004. Le couple a eu deux enfants ensemble, Oliver et Rebecca.

Oliver a actuellement 46 ans et Rebecca a 40 ans.

Izzy Casey est un écrivain et éditeur basé à New York qui couvre l’actualité et le divertissement pour YourTango. Son travail a été publié dans ou à venir de Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, Black Warrior Review, Bennington Review, BOAAT, Prelude, NY Tyrant, The Iowa Review, et ailleurs. Elle a reçu sa maîtrise en poésie de l’Iowa Writers ‘Workshop, où elle a reçu une bourse avec la Poetry Foundation.