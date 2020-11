John Belushi a déclaré que le vignoble de Martha était le seul endroit où j’aime être moi

Le nouveau documentaire Belushi a montré comment le comédien tourmenté John Belushi a trouvé que l’île de Martha’s Vineyard était son seul refuge.

Belushi est décédé en 1982 après une longue relation avec la toxicomanie. Il est enterré dans le vignoble, où sa famille a toujours une maison. Le documentaire a montré comment passer du temps sur l’île est devenu un sanctuaire pour Belushi. Avec un ami proche, le comédien Dan Aykroyd, qui a également acheté une maison sur le vignoble, la vie trépidante et frénétique de Belushi a ralenti au point où il pouvait respirer.

«C’est là que j’aime être moi», a-t-il déclaré, rapporte le Chicago Tribune. Belushi et sa femme Judy Pisano ont trouvé le paradis sur un coup de chance lors d’un voyage impromptu en Nouvelle-Angleterre. «Nous arrivons donc au ferry de Woods Hole. «Pouvons-nous obtenir une réservation? «Pas avec votre voiture, vous ne pouvez pas. Eh bien, cela semblait toujours être une bonne idée – une île, un ferry – alors nous avons dit, allons-y », a raconté Pisano à la Tribune. «Nous sommes arrivés à Vineyard Haven et avons loué une voiture. Nous avons juste commencé à conduire, sans aucune idée de l’endroit où nous allions ni de ce qui se passait. Mais nous avons pensé, n’est-ce pas génial? Et il est devenu de plus en plus grand.

John Belushi a dit à sa femme qu’il voulait être enterré sur l’île

Pisano a expliqué pourquoi le couple est tombé amoureux du vignoble. «C’est confortable», dit-elle. Ajoutant que l’île était accueillante. «C’est embrassant. C’est revigorant. Comme il le disait toujours: «Vous dormez bien ici». L’air est frais. Je me souviens qu’il a dit: «Nous allons être vraiment vieux. Être ici est la clé pour vivre jusqu’à un âge avancé. Regarde autour de toi. Regardez toutes ces personnes âgées. C’est là que les gens viennent vivre pour être vieux! »

En fait, Belushi était tellement amoureux de l’île qu’il savait qu’il voulait y être enterré. «Nous étions en voiture ici la dernière fois que nous étions sur l’île», a déclaré Pisano en se référant au cimetière de Chilmark où Belushi est enterré. «Et j’ai dit: » J’aimerais être enterré ici. » Il a dit: « J’aimerais avoir des funérailles viking. » «

Pisano envisagea de réaliser le souhait de Belushi de l’enterrement des Vikings après sa mort. Mais sa mère a objecté. Au lieu de cela, elle a mis le feu à un canot pneumatique le premier anniversaire de sa mort. Et a mis le bateau en mer au large de Gay Head.

‘SNL’ a eu une histoire d’amour avec Martha’s Vineyard

Le vignoble est devenu une résidence secondaire pour de nombreux Saturday Night Live anciens et comédiens. Bill Murray est un résident bien connu de l’île. Son fils Caleb Murray a été récemment arrêté après avoir été impliqué dans un incident lors d’une manifestation pacifique de Black Lives Matter sur l’île.

Les comédiens Amy Schumer et Larry David fréquentent également l’île. Schumer a tourné son émission à succès sur la quarantaine de Food Network, Amy Schumer apprend à cuisiner sur le vignoble. Schumer est marié au chef professionnel et natif de Vineyard, Chris Fischer.

La famille Belushi continue d’être présente sur l’île. Le frère Jim Belushi fréquente le vignoble et Pisano s’est installé sur l’île.