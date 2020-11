Ubisoft confirme le lancement de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege pour PS5, Xbox Series X, Series S le 1er décembre

Tendance FP26 nov.2020 17:56:31 IST

Ubisoft a annoncé que Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PlayStation 5 et Xbox Series X | Les versions S sortent le 1er décembre. Selon une déclaration d’Ubisoft, la nouvelle version permettra un gameplay en 4K et jusqu’à 120 FPS, selon le mode choisi par les joueurs. De plus, les joueurs pourront mettre à niveau leurs versions sur la même famille sans frais supplémentaires. Il s’agit du premier lancement sur les consoles de nouvelle génération du jeu depuis son lancement il y a cinq ans.

Prochaine génération @ Rainbow6Game détails ⚡ Mise à jour gratuite ✔

120 FPS ✔

4K ✔

Disponible le 1er décembre! https://t.co/KJRJaGTx3n – Ubisoft (@Ubisoft) 24 novembre 2020

La déclaration ajoute que les joueurs actuels sur PS4 ou Xbox One pourront conserver leur progression et mettre à niveau leur jeu sans frais supplémentaires. Selon Ubisoft, le jeu intergénérationnel est également disponible dans la même famille d’appareils. Cela permet aux joueurs PlayStation 5 d’affronter des joueurs PlayStation 4 et aux joueurs Xbox One d’affronter Xbox Series X | Joueurs S.

En outre, la déclaration ajoute que les joueurs de la prochaine génération pourront faire l’expérience Rainbow Six Siege avec les améliorations graphiques maximales. Les appareils compatibles devraient avoir des capacités de contrôleur DualSense pour une immersion plus profonde dans PS5, à l’exception de 120 ips pour la PS5 et la Xbox Series X ainsi que la résolution 4K.

Pour toutes les plates-formes, les fonctionnalités qui doivent être implémentées pour une expérience nouvelle génération améliorée incluent également une meilleure accessibilité (options de lisibilité, texte-parole et parole-texte), démarrage rapide (flux de connexion optimisé, séquence d’introduction rationalisée) et Ubisoft Connect (Connect superposition sur toutes les plateformes).

Le jeu place les joueurs au milieu d’une expérience multijoueur où, en utilisant le bon mélange de tactiques et de destruction, les équipes engagent leurs ennemis dans des sièges, les deux parties ayant des compétences et des gadgets exclusifs à leur disposition.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂