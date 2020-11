Faizon Love réitère que Dave East est un «  faux crétin  » et dit qu’il devrait s’inquiéter pour les sangs

Le comédien Faizon Love n’est clairement pas un fan de Dave East, et il continue de parler en mal du rappeur de Harlem.

En septembre, Love a qualifié East de « faux Crip » après que East ait été présenté sur une chanson de MC Eiht intitulée « Courted In ».

La bande dessinée stand-up a de nouveau parlé de lui, cette fois lors d’une interview avec VladTV, vers 16 heures. Au cours de la conversation, Love était d’accord avec le rappeur de Compton BG Knocc Out, qui dans une interview précédente a demandé pourquoi Love était si préoccupé de savoir si East est un vrai Crip ou non.

«Écoutez, j’ai vu ce que BG a dit, et je lui ai envoyé un texto, et j’étais comme ‘n * gga vous avez raison' », a déclaré Love. « J’ai 52 ans. Pourquoi est-ce que je donne f * ck s’il est un vrai Crip ou pas. Mais c’est en moi, et ce n’est pas sur moi. Je ne sais pas si vous savez ce que cela signifie. Cela fait partie de notre vraie culture. Vous ne pouvez pas simplement dire quelque chose. Une fois que vous l’avez diffusé, vous en informez les gens. Donc je ne suis pas ton pire gars, ton pire problème est un jeune frère venant d’ESP, un vrai Blood, qui t’attrape et c’est tout … Tu ne peux pas rapper quand il arrive. Je viens d’ESP Piru. Ce qu’il fait? Si vous frappez, c’est ce que c’est. Vous n’aspirez pas à être membre d’un gang. Vous êtes de cet ensemble, vous grandissez, vous n’en sortez pas vraiment. Cela fait toujours partie de vous.