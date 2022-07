VIDÉO : Sam Heughan a été surpris en train de filmer la saison 7 d’Outlander

célébrités

La septième saison de Étranger est en cours de production avec Sam Heughan à la tête du casting. Découvrez la vidéo qui le capture en train de quitter le tournage !

©IMDBSam Heughan a été vu en train de filmer Outlander

Après la fin de la sixième saison, la septième partie de Étranger Il est devenu l’un des plus attendus par les fans. La série, créée par Starz et qui s’adapte Les livres de Diana Gabaldon, ramènera les Frasers sur le petit écran, mais cette fois avec beaucoup plus de suspense et d’adrénaline. C’est parce qu’à cette occasion, les nouveaux épisodes seront basés sur le roman Écho dans l’os qui raconte l’un des moments les plus tragiques de la vie de Jamie et Claire Fraser.

C’est pourquoi les protagonistes, Sam Heughan Oui Caitriona Balfe, sont déjà en train de produire la septième saison. Oui, comme confirmé Interprète de Jamie Fraser il reste encore quelques mois pour les revoir à l’écran. Apparemment, cette fois la saison sera plus longue que la précédente et le tournage prendra du temps. En fait, le même acteur a confirmé qu’il ne terminerait l’enregistrement qu’en 2023.

A tel point que l’anxiété des fans grandit chaque jour davantage à l’idée de voir comment l’histoire d’amour entre Jamie et Claire va évoluer après leur séparation lorsqu’elle a été traduite en justice pour le meurtre présumé de Malva Christie (Jessica Reynolds). Cependant, pour le moment, rien n’a été divulgué sur ce qui est à venir, à l’exception de quelques détails fournis par les protagonistes. Mais, au-delà de cela, l’intrigue reste une énigme.

Pourtant, sans surprise Étranger, il y a des fans qui ont décidé de rendre visite aux acteurs sur le plateau d’enregistrement en Ecosse. De plus, une vidéo de Sam Heughan pendant le tournage qui a ému tout le monde. Eh bien, vous y voyez l’acteur qualifié de Jamie Fraser et, plus tard, déjà changé pour prendre sa retraite. Quoique, ce qui surprend le plus dans l’audiovisuel, c’est le changement radical de coiffure de l’artiste, qui porte une perruque depuis la cinquième saison puisqu’il est en réalité blond.

En revanche, quant à la première de la septième saison de ÉtrangerIl n’y a pas encore de date de sortie confirmée ou estimée. De même, il y a aussi le fait que, pour l’instant, rien n’a été confirmé quant à une suite. A noter que Diana Gabaldon a écrit neuf livres et qu’il y en a un dixième en route. Mais, pour le moment, la production n’a rien confirmé quant à l’adaptation de tous les romans.

