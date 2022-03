Howard Stern blâme Will Smith pour l’incident des Oscars et le compare à Trump

De nombreuses célébrités ont pesé sur la gifle controversée entendue dans le monde entier aux Oscars dimanche soir. Comme toujours, Howard Stern était parmi eux, se rendant à son émission de radio lundi pour partager ses réflexions sur la situation avec Will Smith giflant Chris Rock. Pas du genre à se retenir, Stern indique clairement qu’il se sent consterné par le comportement de Smith, notant qu’il y voyait un signe de « grande maladie mentale ».

« C’est un signe de grande maladie mentale lorsque vous ne pouvez pas contrôler votre impulsion. Non seulement cela, ce n’était pas une blague insultante. Ce n’était même pas une bonne blague… Il s’est levé et il a comparé Jada Pinkett Smith à l’une des plus belles femmes du monde, Demi Moore. Vous ne frappez pas les gens par la parole, certainement pas aux Oscars, et Will Smith doit se contenir. [He’s] un gars qui a de vrais problèmes. Il n’a pas réfléchi à ce qu’il s’apprêtait à faire. C’est fou, quand tu ne peux pas te contenir comme ça.

Stern poursuit en notant sa frustration face à l’agression restée impunie aux Oscars à un moment où la « culture d’annulation » était à son apogée, d’autres célébrités faisant apparemment face à des conséquences plus sévères pour des infractions mineures. Comme le dit Stern :

« Voici Hollywood qui est tellement indigné par chaque petite chose. Personne ne s’est levé et n’a dit: « Attendez, nous avons une situation incontrôlable ici. » Comment ce type a-t-il été autorisé à rester assis là pour le reste des récompenses? Il rigole et passe du bon temps avec sa femme. Ce qu’il a fait, c’est qu’il vient d’agresser Chris Rock. »

Le choc jock théorise également que la vraie raison pour laquelle personne ne s’est impliqué était parce que Smith est une célébrité bien-aimée, et est donc en mesure d’être pardonné pour ce genre de comportement beaucoup plus facilement que la personne moyenne. Stern dit que cela lui rappelle Donald Trump, une autre célébrité qui a une très grande base de fans malgré ses explosions de colère à la télévision. Il se demande également si Smith aurait réagi de la même manière si la personne qui faisait la blague n’était pas tellement plus petite que lui, comme ce fut le cas avec Rock.

« La première chose que j’ai dite à ma femme, ‘Le f-k se passe? Est-ce un peu? Parce que, où est la sécurité?’ C’est un événement télévisé en direct. Personne n’est sorti, parce que c’est Will Smith. C’est ainsi que [Donald] Trump s’en tire avec s–t. Will Smith et Trump sont le même gars. Il a décidé qu’il allait prendre les choses en main, à un moment où le monde est en guerre. Mauvais timing, mec, calme ton putain de cul… Si Jason Momoa avait fait cette blague, [Smith], comme ab ** ch, se serait assis là dans son siège. Il aurait dit : ‘Merci d’avoir reconnu ma femme, M. Momoa.' »

Les actions de Will Smith font maintenant l’objet d’un examen formel par l’Académie





Au départ, la seule réponse publique de l’Académie aux gifles a été de publier une déclaration indiquant qu’elle ne « tolère pas la violence ». Parce que Smith a quand même reçu le prix du meilleur acteur ce soir-là sans apparemment aucune conséquence, il y a eu beaucoup de réactions négatives avec des téléspectateurs mécontents appelant à faire quelque chose. Beaucoup disent que Smith devrait être tenu pénalement responsable ou peut-être perdre son Oscar en guise de punition pour l’attaque, sinon cela pourrait envoyer le message que l’Académie tolère la violence lors de sa cérémonie.

« L’Académie condamne les actions de M. Smith lors de l’émission d’hier soir », lit une nouvelle déclaration clarifiant leur position. « Nous avons officiellement commencé un examen formel autour de l’incident et explorerons d’autres actions et conséquences conformément à nos statuts, normes Conduite et loi californienne.

D’autres dans l’industrie ont commenté la situation. Bande dessinée Kathy Griffin a tweeté« Laissez-moi vous dire quelque chose, c’est une très mauvaise habitude de monter sur scène et d’agresser physiquement un comédien. Maintenant, nous devons tous nous soucier de savoir qui veut être le prochain Will Smith dans les clubs de comédie et les théâtres. »

« Il aurait pu le tuer », a également déclaré le cinéaste Judd Apatow dans un tweet supprimé depuis. « C’est de la rage et de la violence totalement incontrôlables. Ils ont entendu un million de blagues à leur sujet au cours des trois dernières décennies. Ils ne sont pas des étudiants de première année dans le monde d’Hollywood et de la comédie. Il a perdu la raison. »





