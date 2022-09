Quelle sont les assurances obligatoires ?

Nous utilisons différents types d’assurances pour protéger notre vie quotidienne et l’avenir. Certains sont requis par la loi, d’autres sont recommandés. Il en existe des dizaines aux multiples portées que ce soit pour votre habitation, votre voiture, votre travail ou bien votre santé. Il est difficile de se repérer dans ce flot d’assurances diverses et variées, surtout que certaines peuvent couvrir les mêmes frais ! Nous allons donc voir quelles sont les assurances obligatoires en France en 2022.

Les assurances obligatoires en France

En effet, les assurances obligatoires ne sont pas les mêmes en France et à l’international. Chaque pays établit ses propres lois et règles afin d’inciter sa population à se protéger efficacement des risques quotidiens.

L’assurance santé

L’assurance santé ou Assurance maladie est une composante de la Sécurité Sociale. Elle assure efficacement tous les Français affiliés contre les maladies et les accidents de la vie. Si particulière en France, l’assurance maladie est obligatoire pour toutes les personnes que ce soit patron, salariés ou travailleurs indépendants. Elle permet un accès aux soins remboursés par la Sécurité Sociale. Il est nécessaire de rappeler qu’elle ne couvre pas 100% des frais selon l’objet du remboursement.

L’assurance maladie intervient aussi bien dans la sphère privée que professionnelle puisqu’elle intervient en cas de frais liés à la maladie, la maternité, l’invalidité, le décès ou les accidents du travail. Les personnes optent généralement pour une mutuelle santé complémentaire pour pallier les frais de santé restants. Ce n’est pas obligatoire mais conseillé en cas de problèmes coûteux comme des séjours à l’hôpital par exemple.

L’assurance habitation

L’assurance habitation n’est obligatoire que pour les locataires et non pour les propriétaires. Cela permet de couvrir les dommages pouvant être infligés à votre logement locatif liés à un incendie ainsi qu’à un dégât des eaux. Pour être couvert à 100 % de tous les risques que ce soit concernant votre appartement, ou bien les objets présents, il est recommandé d’opter pour une assurance multirisque habitation. L’assurance habitation peut être ajoutée aux charges de votre logement.

L’assurance Responsabilité Civile

Tout citoyen français est légalement responsable des dommages involontaires causés à autrui. Il s’agit de la responsabilité civile (RC) telle que définie dans le Code civil. L’assurance Responsabilité Civile vise à indemniser les victimes et à couvrir les conséquences des dommages corporels, matériels ou immatériels.

Il faut bien comprendre que l’assurance de Responsabilité civile vous protège également pour les dommages qui ne sont pas directement de vous. Vous serez tenu pour responsable et devra indemniser les personnes lésées en cas de problèmes provenant de vos enfants encore mineurs, de vos animaux de compagnie ou encore de vos employés selon les situations.

L’assurance automobile

L’assurance automobile est obligatoire depuis 64 ans pour tous les véhicules motorisés qu’ils soient encore en activité ou non. Elle est généralement contenue dans l’assurance de Responsabilité Civile bien que certaines ne couvrent pas les dégâts de la route. Il s’agit du minimum mais vous ne serez pas très bien protégé. Vous pouvez prendre une complémentaire automobile en plus de la RC pour s’assurer un bon dédommagement.

L’assurance Responsabilité Civile professionnelle

Il est impossible de prévoir et d’anticiper complètement tous les risques pouvant survenir dans votre vie quotidienne. Pour les patrons d’entreprise, cette vérité générale est d’autant plus importante que vous êtes responsables du bien-être et de la santé de vos employés sur leur lieu de travail. Souscrire à une assurance RC Pro est donc le meilleur moyen de se prévenir d’une mise en cause de responsabilité par toutes personnes et se protéger des retombées financières. Hiscox est une compagnie spécialisée dans les assurances professionnelles et fournit des assurances RC pro adaptées à toutes les situations socio-professionnelles.

C’est pourquoi l’assurance responsabilité professionnelle (RC Pro) est la solution idéale pour tous les types d’entrepreneurs. Obtenez une protection contre toutes les conséquences liées au travail, y compris les erreurs de jugement et les fautes professionnelles. Les coûts les plus courants sont généralement liés à la défense du profit et aux dommages.