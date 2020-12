Jennifer Aniston est peu susceptible de jouer dans un film impliquant beaucoup d’eau pour une raison valable

Jennifer Aniston a eu des rôles assez emblématiques, même si on se souvient surtout d’elle pour avoir joué Rachel Green, la princesse gâtée de Long Island devenue femme de carrière, dans copains. Depuis la fin de la série très populaire, elle a endossé des rôles de films comiques et dramatiques. Il y a un type de film que les fans ne verront probablement jamais Aniston. Il est peu probable qu’Aniston assume des rôles qui tournent entièrement autour de l’eau.

Jennifer Aniston a peur d’être sous l’eau

Aniston a passé sa vie d’adulte en Californie et bénéficie actuellement d’une maison avec une magnifique piscine et une vue panoramique. La beauté californienne ne passe probablement pas beaucoup de temps à gambader dans l’océan. Aniston est terrifié par l’eau. En 2015, le célèbre acteur a révélé que sa plus grande peur était d’être sous l’eau et qu’elle pouvait retracer la peur de toute une vie jusqu’à un incident d’enfance.

Aniston a dit E! qu’elle conduisait un tricycle autour du périmètre d’une piscine lorsqu’elle était jeune enfant lorsqu’elle a accidentellement mis le trois-roues dans l’eau. Pour une raison quelconque, Aniston n’a pas lâché son vélo et a été submergée dans la piscine. Elle a poursuivi en disant que même si son frère a essayé de l’aider et qu’elle a été tirée de l’eau saine et sauve, elle a toujours peur d’être sous l’eau maintenant.

Scènes d’eau dans gâteau étaient particulièrement difficiles pour elle

Aniston a révélé la peur de sa vie en faisant de la publicité pour son film de 2015, gâteau. Dans le film, Aniston a dépeint une femme souffrant de problèmes de douleur chronique. Plusieurs scènes ont obligé Aniston à entrer dans une piscine. Elle a admis que les scènes étaient difficiles à vivre pour elle. Les scènes l’obligeant à mettre de l’eau près de son visage étaient particulièrement difficiles.

Aniston a été nominé pour plusieurs prix pour le portrait. Le film n’était pas sa première incursion dans un rôle sérieux, mais c’est de loin son plus célèbre. Avant de prendre gâteau, Aniston est apparu dans Déraillé. Le thriller de 2005 mettait également en vedette Vincent Cassell et Clive Owen. Le film, cependant, n’a pas été bien accueilli, selon Rotten Tomatoes.

Aniston apparaîtra-t-il un jour dans un film à base d’eau?

Alors qu’Aniston a mis ses craintes de côté pour sa performance dans gâteau, ce n’était pas du gâteau. Elle a dit Personnes qu’une scène du film était l’une des scènes les plus difficiles qu’elle ait jamais faites et a conduit au jour le plus difficile de sa carrière d’actrice. Dans gâteau, Le personnage d’Aniston, Claire, assiste à une thérapie physique, dont une grande partie se fait dans une piscine. Dans une scène, Claire va sous l’eau avec des poids. Aniston a admis que la scène avait pris 30 prises et que c’était l’un des jours les plus difficiles de sa vie au travail.

Alors, cela signifie-t-il qu’elle n’assumera jamais une partie entièrement à base d’eau? Aniston ne compte rien. Il semble que pour le bon rôle, elle fera à peu près n’importe quoi, même si cela signifie faire face à sa plus grande peur. L’opportunité ne s’est pas encore présentée, et en raison de ses obligations actuelles, elle n’apparaîtra probablement pas de sitôt non plus. Aniston travaille actuellement sur la deuxième saison de Le spectacle du matin et est connecté à Je vous salue Marie, un film en pré-production. Aniston est également connecté sur Premières dames, un original Netflix, et Meurtre mystère 2.